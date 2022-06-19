Дойдя до комнаты, в которой исполняются желания, надо остановиться у порога и, не переступая его, повернуть назад. Потому что следует бояться исполнения самых сокровенных ваших желаний. Чужих желаний – тем более.
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Рецензия ⟩ Дорога в Зону проходит через храм
Дорога в Зону проходит через храм
Это о «Сталкере»; великом фильме Андрея Тарковского и о сценарии, который для него писали Аркадий и Борис Стругацкие, и который им приходилось переделывать 13 раз (сакральное число!), пока, наконец, Тарковский не воскликнул: «Наконец-то я получил мой сценарий!». И еще – о спектакле «Сталкер», совместной работе Школы сценического искусства Эстонской академии музыки и театра и THEATRUM’a.