Рецензия ⟩ Дорога в Зону проходит через храм

Это о «Сталкере»; великом фильме Андрея Тарковского и о сценарии, который для него писали Аркадий и Борис Стругацкие, и который им приходилось переделывать 13 раз (сакральное число!), пока, наконец, Тарковский не воскликнул: «Наконец-то я получил мой сценарий!». И еще – о спектакле «Сталкер», совместной работе Школы сценического искусства Эстонской академии музыки и театра и THEATRUM’a.