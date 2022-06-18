Фото: на острове Найссаар откроется музейный комплекс Nargen Nord

«С помощью музейного комплекса мы представим на обозрение следующую часть истории эстонского мореходства – расскажем о морской крепости, в состав которой более века назад входили военные сооружения, расположенные в Летной гавани, на острове Найссаар и других местах в Эстонии. Для этого мы намерены экспонировать береговую батарею, здание комендатуры и железную дорогу. Для их восстановления мы используем как можно больше инновационных решений. Наша цель – открыть двери нового музейного комплекса Nargen Nord к лету 2026 года», – заверил директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен.

После открытия Nargen Nord как местные жители, так и гости острова снова смогут путешествовать по железной дороге между севером и югом острова Найссаар. Располагающиеся рядом с нею здания комендатуры и батареи 10А могут стать соответственно общественным центром и двухэтажной экспозицией. Они расскажут не только о крепости, но и о другом военном наследии в Эстонии и об истории острова Найссаар.