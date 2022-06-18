Морской музей Эстонии приступил к восстановлению военного наследия острова Найссаар и превращению его в музейный комплекс Nargen Nord. Проект, разработанный в сотрудничестве с местными жителями, был представлен музеем 17 июня.
Фото: на острове Найссаар откроется музейный комплекс Nargen Nord
«С помощью музейного комплекса мы представим на обозрение следующую часть истории эстонского мореходства – расскажем о морской крепости, в состав которой более века назад входили военные сооружения, расположенные в Летной гавани, на острове Найссаар и других местах в Эстонии. Для этого мы намерены экспонировать береговую батарею, здание комендатуры и железную дорогу. Для их восстановления мы используем как можно больше инновационных решений. Наша цель – открыть двери нового музейного комплекса Nargen Nord к лету 2026 года», – заверил директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен.
После открытия Nargen Nord как местные жители, так и гости острова снова смогут путешествовать по железной дороге между севером и югом острова Найссаар. Располагающиеся рядом с нею здания комендатуры и батареи 10А могут стать соответственно общественным центром и двухэтажной экспозицией. Они расскажут не только о крепости, но и о другом военном наследии в Эстонии и об истории острова Найссаар.
«Музейный комплекс вдохнет новую жизнь во весь остров. Мы завершаем составление плана развития острова Найссаар, и Nargen Nord занимает в нем центральное место. Важной предпосылкой осуществления проекта является создание на острове единой электросети и восстановление железнодорожного сообщения. Мы достигли общего понимания с Морским музеем относительно того, какие решения служили бы интересам развития всего острова. Жители Найссаара всецело поддерживают Морской музей в реализации плана», – сказал старейшина острова Найссаар Тоомас Лухаяэр.
Работы по реконструкции, необходимые для открытия музейного комплекса Nargen Nord, планируется начать в 2024 году. По предварительной оценке, реализация проекта может потребовать инвестиций в сумме до 15 миллионов евро.
Приехав на остров, представители Морского музея рассказали о запланированных работах, их предполагаемом графике и текущей ситуации. Ознакомиться с планами пришли члены общины острова, а также представители государственных структур и местных самоуправлений.
- В музейном комплексе Nargen Nord можно будет ознакомиться с историей морской крепости, строившейся в Эстонии до и во время Первой мировой войны.
- Проект, разработанный совместно с жителями острова предусматривает реконструкцию расположенных на Найссааре железной дороги, батареи 10А и комендатуры.
- Железная дорога соединит южную и северную части острова, в батарее будет открыта многоэтажная экспозиция, а комендатура может стать общественным центром.
- Важной предпосылкой осуществления проекта является электрификация острова.
- Реконструкцию планируется начать в 2024 году, чтобы к лету 2026 года открыть двери музейного комплекса.