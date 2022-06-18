В Пирита с бесплатным концертом выступит Уудо Сепп

По словам старейшины района Тыниса Лийната, этим летом в Пирита можно будет насладиться как серьезной, так и легкой музыкой, при этом концерты пройдут в различных местах. «Пляжный концерт – еще одна хорошая возможность выступить с уникальным музыкальным концертом в живописном месте, на берегу реки Пирита с видом на яхтенную пристань», – сказал Лийнат.

Уудо Сепп исполнит песни из своего альбома «Sinule». «Кроме того, можно будет послушать также новые песни, недавно исполненные с дуэтом виолончелистов «Tšellopoissid» и другими артистами. Я также исполняю произведения из золотого фонда Эстонии», – сказал Уудо Сепп, который не только поет, но и играет на электрогитаре. С Уудо Сеппом на сцену выйдут также Ричи Кальюлайд (ударные), Моника Эрдман (бас-гитара) и Андрес Эстна (гитара).