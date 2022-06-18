Кая Каллас предупреждает: Эстонию ждет суровая зима

«Из-за энергетики нас ждут трудные времена, — сказала Каллас. - Возможно, мы увидим даже более высокие цены, чем прошлой зимой, и это очень беспокоит».

Bloomberg отмечает, что Эстония столкнулась с крупнейшим кризисом безопасности в регионе за последние десятилетия, а инфляция достигает 20 процентов.

По данным Евростата, цены на электроэнергию для домашних хозяйств в Эстонии подскочили более чем на 50 процентов во второй половине 2021 года, что стало самым резким скачком в годовом исчислении в ЕС.