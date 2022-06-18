Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Bloomberg заявила, что нашу страну из-за самого высокого уровня инфляции в еврозоне и энергетического кризиса, вызванного вторжением России в Украину, ждет суровая зима.
Кая Каллас предупреждает: Эстонию ждет суровая зима
Кая Каллас предупреждает: Эстонию ждет суровая зима
«Из-за энергетики нас ждут трудные времена, — сказала Каллас. - Возможно, мы увидим даже более высокие цены, чем прошлой зимой, и это очень беспокоит».
Bloomberg отмечает, что Эстония столкнулась с крупнейшим кризисом безопасности в регионе за последние десятилетия, а инфляция достигает 20 процентов.
По данным Евростата, цены на электроэнергию для домашних хозяйств в Эстонии подскочили более чем на 50 процентов во второй половине 2021 года, что стало самым резким скачком в годовом исчислении в ЕС.
«В нашем случае высокая инфляция и медленный экономический рост сошлись воедино, что чрезвычайно осложнило ситуацию», — сказала Каллас.
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