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Кая Каллас предупреждает: Эстонию ждет суровая зима

rus.postimees.ee
Кая Каллас предупреждает: Эстонию ждет суровая зима
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Mihkel Maripuu

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Bloomberg заявила, что нашу страну из-за самого высокого уровня инфляции в еврозоне и энергетического кризиса, вызванного вторжением России в Украину, ждет суровая зима.

«Из-за энергетики нас ждут трудные времена, — сказала Каллас. - Возможно, мы увидим даже более высокие цены, чем прошлой зимой, и это очень беспокоит».

Bloomberg отмечает, что Эстония столкнулась с крупнейшим кризисом безопасности в регионе за последние десятилетия, а инфляция достигает 20 процентов.

По данным Евростата, цены на электроэнергию для домашних хозяйств в Эстонии подскочили более чем на 50 процентов во второй половине 2021 года, что стало самым резким скачком в годовом исчислении в ЕС.

«В нашем случае высокая инфляция и медленный экономический рост сошлись воедино, что чрезвычайно осложнило ситуацию», — сказала Каллас.

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