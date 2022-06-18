Евродепутаты призывают разорвать дипломатические отношения с РФ при одном условии

В письме главе ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю представители 14 стран призвали Европейский союз быстро и решительно разорвать дипломатические отношения с Россией и выслать всех российских дипломатов из постоянного представительства ЕС, если российская Дума примет законопроект.

«Цель путинской России – подчинить себе страны бывшего Советского союза и разрушить архитектуру европейской безопасности. Частью этого является война против Украины и распространение ложной информации. Конечная цель – разрушить Европейский союз и восстановить Российскую империю», – заявил член Европарламента Рихо Террас.

Террас добавил, что Евросоюз не может спустя руки смотреть, как Россия подрывает независимость членов ЕС. «Ведется пропаганда с целью растоптать легитимность суверенитета стран, когда-то оккупированных Советским Союзом. Игнорирование и ложь о международном праве – важная часть империалистической российской пропаганды», – добавил он.

В Госдуме России обсуждается законопроект об отмене признания независимости Литвы. По словам инициатора законопроекта депутата Госдумы Евгения Федорова, к Литве могут добавиться Эстония и Латвия. По словам депутатов Европарламента, такие атаки на независимость членов ЕС особенно серьезны в свете войны в Украине, в которой Россия использует пропаганду и дезинформацию для оправдания своего насилия.