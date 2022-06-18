По мнению депутатов Европарламента, Европейский союз не может легкомысленно относиться к законопроекту Госдумы, согласно которому Россия перестанет признавать независимость Литвы. Депутаты видят в этом очередной шаг к восстановлению Российской империи.
Евродепутаты призывают разорвать дипломатические отношения с РФ при одном условии
В письме главе ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю представители 14 стран призвали Европейский союз быстро и решительно разорвать дипломатические отношения с Россией и выслать всех российских дипломатов из постоянного представительства ЕС, если российская Дума примет законопроект.
«Цель путинской России – подчинить себе страны бывшего Советского союза и разрушить архитектуру европейской безопасности. Частью этого является война против Украины и распространение ложной информации. Конечная цель – разрушить Европейский союз и восстановить Российскую империю», – заявил член Европарламента Рихо Террас.
Террас добавил, что Евросоюз не может спустя руки смотреть, как Россия подрывает независимость членов ЕС. «Ведется пропаганда с целью растоптать легитимность суверенитета стран, когда-то оккупированных Советским Союзом. Игнорирование и ложь о международном праве – важная часть империалистической российской пропаганды», – добавил он.
В Госдуме России обсуждается законопроект об отмене признания независимости Литвы. По словам инициатора законопроекта депутата Госдумы Евгения Федорова, к Литве могут добавиться Эстония и Латвия. По словам депутатов Европарламента, такие атаки на независимость членов ЕС особенно серьезны в свете войны в Украине, в которой Россия использует пропаганду и дезинформацию для оправдания своего насилия.
Обращение, инициированное Террасом, подписали 57 депутатов из 14 стран: Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Польши, Чехии, Румынии, Венгрии, Словакии, Люксембурга, Болгарии, Бельгии и Испании.