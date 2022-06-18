Фото: подведены итоги конкурса проектов домов из прессованной соломы

Руководитель Coop Pank по жилищному кредитованию Карин Осипова подтвердила, что соломенные дома имеют очень высокий потенциал: «Сегодня в Эстонии построено всего около сотни соломенных домов ручной работы и компетенция в этой области очень мала, но на основе отобранных на конкурсе архитектурных проектов будет впервые начато производство домов блоков прессованной соломы на профессиональном уровне».

Осипова добавила, что, если соломенный дом соответствует всем условиям современного частного дома, его можно финансировать за счет жилищного кредита: «Качество жизни в соломенном доме сравнимо с деревянным, но его строительство имеет ряд преимуществ. Помимо того, что используемые в качестве строительного материала соломенные блоки производятся в Эстонии и не зависят от международных поставок, строительство дома из них также обходится дешевле».

Для строительства дома из соломы в малонаселенных районах также можно ходатайствовать о совместном кредите MES или о поручительстве по жилищному кредиту в сельских регионах KredEx, что значительно снижает для соискателя кредита долю самофинансирования.

Ахти Калде, член правления производящей зерновые компании Sadala Agro, добавил, что использование соломы в качестве изоляционного материала и таких местных ресурсов, как глина, песок, известь и конопляные волокна, в отделке строящихся зданий позволяет обеспечить небольшой экологический след, энергоэффективность и здоровый микроклимат в помещении. Все это важные аспекты строительства современного экологически чистого дома.