Жюри архитектурного конкурса соломенных домов объявло лучшие проекты, на основе которых начнется проектирование и строительство первых в Йыгевамаа произведенных на профессиональном уровне домов из блоков прессованной соломы.
Фото: подведены итоги конкурса проектов домов из прессованной соломы
Цель конкурса и последующего проекта строительства соломенных домов – вывести на новый уровень производство экологически чистых домов на основе отечественных стройматериалов и не зависеть от поставок стройматериалов из других стран.
Председатель жюри архитектурного конкурса соломенных домов Ханнес Пракс, пояснил, что в ходе конкурса жюри искало соответствующие уровню А энергетической эффективности дома из блоков прессованной соломы, отличающиеся высоким уровнем архитектурных решений и комфорта, подходящие для реального строительства в малонаселенных районах Эстонии.
На конкурс современных соломенных домов было представлено семь работ. Жюри выбрало победителя и еще четыре эскиза, которые перейдут на этапы проектирования и строительства.
Фаворитом жюри стал проект Lutum (авторы: Роланд Реэмаа, Лаура Линси и Каролин Кулль, OÜ LLRR). «В дополнение к хорошей материальной базе работа-победитель покорила жюри гениальными и технологически простыми решениями, такими как кладовая и неотапливаемая летняя комната — нужно сделать шаг назад, чтобы двигаться дальше», — отметил Пракс.
Ниже - четыре эскизных проекта, одобренные жюри для дальнейшей работы над ними.
Проект Ristikhein, Apex Arhitektuuribüroo OÜ и Eestimaaehitus MTÜ
Проект Chalis Sakhli, архитектурное бюро Sport OÜ
Проект St Raw, AB Elumaja OÜ и Plushouse OÜ
Проект Soma, авторы Марек Мардисоо, Хенри Лийсма
Организаторы конкурса убеждены, что более широкое внедрение соломенных домов позволит эстонскому государству достичь согласованных Европейским союзом целей климатической нейтральности. В нынешней экономической ситуации, когда ощущается нехватка стройматериалов и энергии, необходимо найти новые, экологичные и устойчивые решения в части строительства и утепления домов. Солома в Эстонии является местным возобновляемым ресурсом, что позволяет строить современные экологичные дома, качество которых сравнимо с деревянными домами.
Руководитель Coop Pank по жилищному кредитованию Карин Осипова подтвердила, что соломенные дома имеют очень высокий потенциал: «Сегодня в Эстонии построено всего около сотни соломенных домов ручной работы и компетенция в этой области очень мала, но на основе отобранных на конкурсе архитектурных проектов будет впервые начато производство домов блоков прессованной соломы на профессиональном уровне».
Осипова добавила, что, если соломенный дом соответствует всем условиям современного частного дома, его можно финансировать за счет жилищного кредита: «Качество жизни в соломенном доме сравнимо с деревянным, но его строительство имеет ряд преимуществ. Помимо того, что используемые в качестве строительного материала соломенные блоки производятся в Эстонии и не зависят от международных поставок, строительство дома из них также обходится дешевле».
Для строительства дома из соломы в малонаселенных районах также можно ходатайствовать о совместном кредите MES или о поручительстве по жилищному кредиту в сельских регионах KredEx, что значительно снижает для соискателя кредита долю самофинансирования.
Ахти Калде, член правления производящей зерновые компании Sadala Agro, добавил, что использование соломы в качестве изоляционного материала и таких местных ресурсов, как глина, песок, известь и конопляные волокна, в отделке строящихся зданий позволяет обеспечить небольшой экологический след, энергоэффективность и здоровый микроклимат в помещении. Все это важные аспекты строительства современного экологически чистого дома.
«После объявления результатов конкурса мы начнем переговоры с авторами отобранных работ для заключения договоров проектирования. Проектирование домов планируется начать сразу после отбора работ-победителей, а первые три-четыре соломенных дома возвести в волости Йыгева уже в следующем году», — уточнил Калде.