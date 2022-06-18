Более ста американских солдат приедут в Хельсинки на учения
Более ста американских солдат приедут в Хельсинки на учения
Американская пехотная рота численностью более ста солдат прибудет в Сантахамина (Хельсинки) для проведения учений совместно с подразделением готовности сухопутных войск и 2-й ротой военной полиции, сообщают Сухопутные войска Финляндии.
Гвардейский егерский батальон будет тренироваться с американцами как в Сантахамина, так и за пределами острова.
Международные учения начнутся в понедельник 20 июня.