Сб, 18.06.2022
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Более ста американских солдат приедут в Хельсинки на учения

rus.postimees.ee
Более ста американских солдат приедут в Хельсинки на учения
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Солдаты. Фото иллюстративное.
Солдаты. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В столицу Финляндии в рамках международных учений прибудут американские солдаты, передает Yle.

Американская пехотная рота численностью более ста солдат прибудет в Сантахамина (Хельсинки) для проведения учений совместно с подразделением готовности сухопутных войск и 2-й ротой военной полиции, сообщают Сухопутные войска Финляндии.

Гвардейский егерский батальон будет тренироваться с американцами как в Сантахамина, так и за пределами острова.

Международные учения начнутся в понедельник 20 июня.

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