В субботу проходит забег с вершины Суур-Мунамяги до Пирита

По словам главного организатора забега Стена-Эрика Уйбо, Tipust Topini отличается от всех других забегов тем, что это не соревнование и в нем участвуют команды из десяти человек. «В результате атмосфера на спортивных соревнованиях намного свободнее и веселее, чем обычно, но в то же время физические нагрузки усиливает ранний ночной подъем», — сказал Уйбо.