Ранним утром в субботу стартовал забег Tipust Topini с вершины Суур-Мунамяги, в ходе которого 80 команд по десять человек бегут в Пирита в Таллинне.
В субботу проходит забег с вершины Суур-Мунамяги до Пирита
По словам главного организатора забега Стена-Эрика Уйбо, Tipust Topini отличается от всех других забегов тем, что это не соревнование и в нем участвуют команды из десяти человек. «В результате атмосфера на спортивных соревнованиях намного свободнее и веселее, чем обычно, но в то же время физические нагрузки усиливает ранний ночной подъем», — сказал Уйбо.
О популярности Tipust Topini говорит то обстоятельство, что ограниченное количество мест на забег было заполнено за считанные минуты.
Маршрут информативного забега проходит по Хаанья-Рыуге-Сымерпалу-Сулби-Коорасте-Отепя-Палупера-Эльва-Ныу-Кюлитсе-Тарту-Ляхте-Элиствере-Йыгева-Вягева-Ваймаствере-Вяйке-Маарья-Тапа-Лехтсе-Аэгвийду-Кехра- Раазику -Маарду-Пирита, по большей части по небольшим дорогам и вдали от интенсивного автомобильного движения.