В начале прошлой недели эстонские продавцы топлива подняли розничную цену на автомобильное топливо до нового рекордного уровня в 2,259 евро за литр. Рекорды цены за литр бензина бьют уже несколько месяцев, а так называемая мировая рыночная цена на нефть, то есть цена на нефть марки Brent в Европе, отстает более чем на 20 долларов за баррель, или на 20 процентов, пишет Postimees.
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Куда уходят деньги и откуда берутся цены на топливо
Куда уходят деньги и откуда берутся цены на топливо
Рекорд мировых цен на сырую нефть в 146 долларов за баррель был установлен незадолго до предыдущего финансового кризиса в июле 2008 года.
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