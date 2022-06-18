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Куда уходят деньги и откуда берутся цены на топливо

Тынис Оя
, экономический журналист
Куда уходят деньги и откуда берутся цены на топливо
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Марью Хельдема, преподавательница Хаапсалуского Центра профессионального образования, каждый месяц проезжает не менее нескольких тысяч километров, потому что живет в месте, где общественный транспорт ходит редко.
Марью Хельдема, преподавательница Хаапсалуского Центра профессионального образования, каждый месяц проезжает не менее нескольких тысяч километров, потому что живет в месте, где общественный транспорт ходит редко. Фото: Madis Veltman

В начале прошлой недели эстонские продавцы топлива подняли розничную цену на автомобильное топливо до нового рекордного уровня в 2,259 евро за литр. Рекорды цены за литр бензина бьют уже несколько месяцев, а так называемая мировая рыночная цена на нефть, то есть цена на нефть марки Brent в Европе, отстает более чем на 20 долларов за баррель, или на 20 процентов, пишет Postimees.

Рекорд мировых цен на сырую нефть в 146 долларов за баррель был установлен незадолго до предыдущего финансового кризиса в июле 2008 года.

Почему же тогда автомобильное топливо настолько дорогое, что езда на автомобиле для групп с самым низким доходом и малых предприятий, интенсивно использующих топливо, уже непосильна?

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