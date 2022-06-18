Пьяный мужчина без водительских прав, угнавший две машины, подозревается в неоднократном вождении в нетрезвом виде и самовольном использовании двух транспортных средств.
Выпил огромное количество водки и пошел на преступление: житель Эстонии угнал два автомобиля
В понедельник утром на этой неделе в полицию поступило сообщение, что в волости Рыуге в Вырумаа 25-летний мужчина угнал Volkswagen Passat, на котором попал в ДТП, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В начале недели полиция сообщила, что, по предварительным данным, угонщик бросил разбитую машину в кювете и пешком направился к ближайшему хутору, где угнал незапертый автомобиль Opel. Позднее Opel был найден стоящим на обочине, в салоне спал пьяный угонщик.
Полиция задержала его в качестве подозреваемого, точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.
Прокурор: подозреваемый выпил много водки
Вчера прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Меэлис Юурсоо заявил, что за угон двух автомобилей в нетрезвом виде полиция предъявила 25-летнему жителю Вырумаа подозрение в неоднократном вождении в нетрезвом виде и самовольном использовании двух транспортных средств.
«Подозреваемый выпил много водки и в этом также скрывается мотив поступка - у него не было адекватной потребности управлять автомобилем, кроме того, у него нет водительских прав, - сказал Юурсоо. - Сначала подозреваемый сел за руль автомобиля Volkswagen Passat, который принадлежит его знакомому, но в какой-то момент испугался свиста шин, не справился с управлением и вылетел с дороги. Мужчина взял из машины бутылку водки и выпил еще».
По словам прокурора, подозреваемый решил, что нужно вернуться к знакомому, чтобы с ним забрать машину. «Он заметил у дороги Opel с ключами в замке зажигания. Он сел за руль и начал ехать в сторону своего знакомого, и, к счастью, он наконец понял, что не может справиться с вождением, и остановился у дороги. В результате к машине подъехала полиция и мужчину задержали», — рассказал Меэлис Юурсоо.
До четырех лет тюрьмы
Прокурор сказал, что такое поведение в отношении здоровья, жизни и имущества людей необычайно безответственно. «Мы должны быть благодарны за то, что в первом случае перед автомобилем никого не оказалось, а во время езды на втором автомобиле этот человек не стал причиной ни одного ДТП, поскольку тогда последствия могли быть гораздо более серьезными», — сказал он.
«Трудно понять, как некоторых людей не смущает тот факт, что вождение и алкоголь ни при каких обстоятельствах не совместимы, — добавил Юурсоо.- Если вы решили принять участие в дорожном движении, нужно нести ответственность за автомобиль, которым управляете, и последствия, вызванные этим, и каждый раз, когда вы садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы берете на себя огромные риски, поскольку действие алкоголя непредсказуемо. Люди часто недооценивают свое опьянение и поэтому считают, что справятся с вождением машины. Но до сих пор практика показывает, что безответственные пьяные водители заканчивают в вытрезвителе, в кювете или даже в тюрьме».
Повторное вождение в нетрезвом виде может быть наказано лишением свободы на срок до четырех лет.