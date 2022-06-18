Выпил огромное количество водки и пошел на преступление: житель Эстонии угнал два автомобиля

В понедельник утром на этой неделе в полицию поступило сообщение, что в волости Рыуге в Вырумаа 25-летний мужчина угнал Volkswagen Passat, на котором попал в ДТП, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

В начале недели полиция сообщила, что, по предварительным данным, угонщик бросил разбитую машину в кювете и пешком направился к ближайшему хутору, где угнал незапертый автомобиль Opel. Позднее Opel был найден стоящим на обочине, в салоне спал пьяный угонщик.

Полиция задержала его в качестве подозреваемого, точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.

Прокурор: подозреваемый выпил много водки

Вчера прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Меэлис Юурсоо заявил, что за угон двух автомобилей в нетрезвом виде полиция предъявила 25-летнему жителю Вырумаа подозрение в неоднократном вождении в нетрезвом виде и самовольном использовании двух транспортных средств.

«Подозреваемый выпил много водки и в этом также скрывается мотив поступка - у него не было адекватной потребности управлять автомобилем, кроме того, у него нет водительских прав, - сказал Юурсоо. - Сначала подозреваемый сел за руль автомобиля Volkswagen Passat, который принадлежит его знакомому, но в какой-то момент испугался свиста шин, не справился с управлением и вылетел с дороги. Мужчина взял из машины бутылку водки и выпил еще».