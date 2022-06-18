21 июня в аэропорту Хельсинки произойдeт историческое изменение

«Мы открываем новую страницу в истории аэропорта Хельсинки, так как вылетающие и возвращающиеся пассажиры отныне будут обслуживаться в новейшем терминале. Пассажирам больше не нужно будет думать о том, из какого терминала они отправятся или в какой прибудут», — сказала директор Аэропорта Хельсинки Улла Леттиефф. Реорганизация работы терминала также облегчит жизнь тем, кто встречает или провожает пассажиров, поскольку все услуги сосредоточены под одной крышей.

Теперь автомобили и такси могут подъезжать прямо к главному входу. От железнодорожного вокзала и нового парковочного дома до терминала можно добраться на лифте. Другие автостоянки и краткосрочная парковка, также находятся всего в нескольких минутах ходьбы от главного входа в терминал. Автобусная станция и парковка для велосипедов теперь располагаются прямо перед входом в терминал. Старые залы терминала будут закрыты и превращены в зоны для пассажиров и персонала. «Наша почти 10-летняя программа развития близится к завершению. Работы в аэропорту Хельсинки будут завершены в следующем году, когда будет введен в эксплуатацию новый зал выдачи багажа», — сказала Улла Леттиефф.

Приятной новостью для пассажиров стало то, что благодаря инновационным системам проверки безопасности теперь не нужно доставать из сумки электронику и жидкости, а также снимать ремни и ботинки.