США приостановили продажу ударных дронов MQ-1C Grey Eagle Украине

Технические возражения против продажи этих дронов были высказаны, когда Управление по безопасности военных технологий Пентагона, которое должно обеспечивать непопадание ценных технологий в руки противника, провело углубленную проверку.

В начале июня Reuters сообщало, что правительство США планирует продать Украине четыре дрона MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оборудованы ракетами Hellfire.

До сих пор Украина использовала в войне против России дроны меньшего радиуса действия, а также турецкие Bayraktar-TB2 и американские AeroVironment RQ-20 Puma.

Дроны Gray Eagle значительно отличаются, принимая во внимание, что в зависимости от миссии они могут летать до 30 часов, а также собирать большое количество информации в разведывательных целях. На вооружении Gray Eagle могут быть до восьми ракет Hellfire.

Возражения против экспорта этих дронов были высказаны в связи с опасением, что радары и разведывательное оборудование, попав в руки России, могут угрожать безопасности США.

Источники Reuters проинформировали, что в ходе предварительной проверки это утверждение не было подтверждено, но привлекло внимание Пентагона в конце прошлой недели.

«Проверки безопасности технологий – стандартная практика США для передачи средств всем международным партнерам. Все случаи проверяются индивидуально», – сказала пресс-секретарь Пентагона Сью Гоф.

Другое должностное лицо США сообщило, что высшее руководство Пентагона сейчас рассматривает вопрос, как реализовать продажу этих дронов, но сроки принятия какого-либо решения неизвестны.

Одним из решений, которое может способствовать продаже этих дронов Украине, могла бы стать замена имеющихся радаров и сенсоров более простыми технологиями, но на это потребуется несколько месяцев.