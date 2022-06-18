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США приостановили продажу ударных дронов MQ-1C Grey Eagle Украине

rus.postimees.ee
США приостановили продажу ударных дронов MQ-1C Grey Eagle Украине
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Фото: Reuters/ScanPix

Выполнение плана администрации США продать Украине четыре больших беспилотника MQ-1C Gray Eagle приостановлено в связи с опасениями, что современное оборудование дрона для наблюдения может попасть в руки противника, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника. Об этом пишет RUS TVNET.

Технические возражения против продажи этих дронов были высказаны, когда Управление по безопасности военных технологий Пентагона, которое должно обеспечивать непопадание ценных технологий в руки противника, провело углубленную проверку.

В начале июня Reuters сообщало, что правительство США планирует продать Украине четыре дрона MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оборудованы ракетами Hellfire.

До сих пор Украина использовала в войне против России дроны меньшего радиуса действия, а также турецкие Bayraktar-TB2 и американские AeroVironment RQ-20 Puma.

Дроны Gray Eagle значительно отличаются, принимая во внимание, что в зависимости от миссии они могут летать до 30 часов, а также собирать большое количество информации в разведывательных целях. На вооружении Gray Eagle могут быть до восьми ракет Hellfire.

Возражения против экспорта этих дронов были высказаны в связи с опасением, что радары и разведывательное оборудование, попав в руки России, могут угрожать безопасности США.

Источники Reuters проинформировали, что в ходе предварительной проверки это утверждение не было подтверждено, но привлекло внимание Пентагона в конце прошлой недели.

«Проверки безопасности технологий – стандартная практика США для передачи средств всем международным партнерам. Все случаи проверяются индивидуально», – сказала пресс-секретарь Пентагона Сью Гоф.

Другое должностное лицо США сообщило, что высшее руководство Пентагона сейчас рассматривает вопрос, как реализовать продажу этих дронов, но сроки принятия какого-либо решения неизвестны.

Одним из решений, которое может способствовать продаже этих дронов Украине, могла бы стать замена имеющихся радаров и сенсоров более простыми технологиями, но на это потребуется несколько месяцев.

Согласно документам бюджета армии США, стоимость одного дрона Gray Eagle составляет примерно 10 миллионов долларов.

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