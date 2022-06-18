Если у кого-то и есть полное право купить себе на деньги налогоплательщиков роскошный костюм, так это у Президента Республики. Выполнение представительских обязанностей напрямую связано с его должностной ролью. Но вместо того, чтобы наслаждаться роскошными возможностями, которые предлагает его работа, Алар Карис предпочитает самое скромное решение и берет одежду напрокат, пишет портал Naine. Почему же президент это делает?
ВОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Почему президент Эстонии берет костюмы напрокат и сколько это стоит?
«Большую часть костюмов глава государства купил сам», — сказал Postimees советник главы государства по связям с общественностью Индрек Трейфельдт. Так что львиная доля нарядов президента вообще ничего не стоила народу.
«Но у канцелярии президента также есть договорные отношения со студией моды Just4u, чтобы использовать работы эстонских мастеров. В Эстонии мало хороших портных для мужчин, они в основном очень заняты, и тот, чьими услугами мы пользуемся по этому договору, является одним из партнеров, предлагающих качественные услуги. В случае аренды поставщик услуг также обеспечивает постоянный уход за одеждой и, при необходимости, ее подгонку. Это устоявшаяся практика на протяжении многих лет, потому что канцелярия президента и в прошлом использовала прокат одежды для выполнения служебных обязанностей главы государства».
Разговор о том, что такая же практика использовалась в прошлом, является правдой. Керсти Кальюлайд тоже часто носила одежду, взятую напрокат, и, как и нынешний глава государства, часто платила за свою одежду. Из более давнего прошлого мы также помним среди первых пар страны и людей, которые гораздо больше тратили на роскошную одежду, созданную эстонскими дизайнерами. С другой стороны, это также можно рассматривать как инвестиции в развитие местного дизайна.
Стилисты, одевавшие глав государств, не хотят комментировать эту тему, но известно, что Кальюлайд в крайней степени умно подходила к выбору нарядов и умела подобрать простые элегантные платья, которые можно было носить годами на представительных мероприятиях так, чтобы они каждый раз казались новым и свежим решением. Карис продолжает ту же уравновешенную линию. Его решение инвестировать в одежду только в той мере, в какой это необходимо, вызывает большую симпатию.
«Господин президент выглядит очень солидно и отлично справляется с представительской ролью. Сотрудничать с ним очень приятно», — отмечает Айвар Антонио Лятт, который поддерживает президента как стилист. Модельер, много лет являющийся бренд-менеджером и главным дизайнером Baltman, несомненно, является одним из лучших экспертов по мужской моде в Эстонии.
«Для меня большая честь вносить свой вклад в представительный внешний вид нашего президента. Поскольку бренд Baltman прекратил свою деятельность, к сожалению, в Эстонии больше не производят костюмы. Все президентские костюмы с самого начала шьются в Эстонии вручную, чтобы сохранить мастерство и высокое качество. Для меня это почетная работа, я помогаю с подбором ткани, вопросами фасона, а также даю советы, исходя из протокола. Кстати, комфорт тоже очень важен, когда в костюме приходится проводить долгие дни».
«У главы государства в течение дня в Эстонии или за границей может быть несколько встреч разного характера, где часто необходимо переодеваться в соответствии с событием», — объясняет Трейфельдт. Чтобы быть готовым ко всем событиям, требующим разных нарядов, потребовался бы очень большой гардероб, но при этом большая часть вещей в нем использовалась бы довольно редко.
«Встречи проходят во все времена года, в помещении и на природе, также главе государства нужно посещать очень праздничные мероприятия, на которые надевают фрак. Обычно этикет встреч, особенно мероприятий на высоком уровне, предписывает стиль одежды, в соответствии с которым следует выбирать одежду. Аренда одежды помогает и в ситуациях, когда незадолго до события выясняется, что есть потребность в одежде, которой у вас нет, например, нужно надеть фрак».
Важным фактором является время. Если говорить о костюме на заказ, то на его пошив уходит пять-шесть недель, включая консультацию, подбор ткани и примерки. В случае с пальто расход времени такой же. Однако одеяние, указанное в приглашении, является на официальных встречах не рекомендацией, а правилом, которому следует следовать, проявляя уважение и вежливость по отношению к хозяину. На уровне глав государств нет возможности заменить точно соответствующую этикету одежду на что-то более-менее подходящее.
В вопросах одежды главу государства поддерживают специалисты в своем деле, что является обычной практикой во всем мире. Однако по сравнению со всем миром президентам Эстонии надо еще раз отдать должное: суммы, потраченные на одежду, даже близко не сопоставимы. У нас достигается очень представительный и достойный результат при значительно более разумном управлении и меньших затратах.
Из регистра документов следует, что 8 июня было заключено соглашение об аренде костюмов президенту Карису. Согласно ему, в распоряжение главы государства поступают три костюма с жилетками, одни дополнительные брюки, фрак, шесть повседневных рубашек, восемь галстуков и три нагрудных платка. Эта одежда может использоваться президентом до конца его срока, а стоимость услуги по договору составляет почти 10 000 евро.
Этого явно недостаточно для выполнения всех представительских обязанностей. Но давайте немного математики. Приобрести хорошо сидящий и пошитый из качественной ткани костюм с жилетом, достойный статуса главы государства можно не менее чем за 1599 евро, если обратиться в ателье Amanjeda одного из лучших эстонских мастеров Катрин Кульдма.
Однако, если искать костюм того же класса качества от известного дома моды за границей, сумму можно свободно умножать на три или четыре. Таким образом, на 10 000 евро, предназначенных для аренды необходимой одежды нашему президенту до конца его срока, можно было бы купить всего пару представительских костюмов.
Не стоит недооценивать качество. В Эстонии, возможно, не все могут с первого взгляда распознать класс материала, но в мире есть много экспертов. Например, лучшие французские и итальянские ткани от Ermenegildo Zegna, Loro Piana и Dormeuil узнаются с первого взгляда. Немыслимо, чтобы глава государства появлялся на публике в костюме, качество которого не соответствует его статусу, ключевой вопрос — как найти решение по разумной цене.
Суммы, потраченные на представительскую одежду, являются общедоступной информацией, и нынешнему и предыдущему главам государств остается только пожелать всего самого лучшего за умный, пусть даже и скромный выбор. К тому же президент подает хороший пример и в более широком смысле - не обязательно владеть всем, аренда может быть более экологичным, устойчивым и экономичным вариантом.
«Внешний вид главы государства не менее важен для исполнения официальных обязанностей, чем сообщение, которое он передает на встрече, — подчеркивает важность темы Трейфельдт. — Вдобавок к достойному и представительному внешнему виду, одеждой главы государства мы хотели бы ознакомить с работой эстонских мастеров».