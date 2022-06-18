ВОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Почему президент Эстонии берет костюмы напрокат и сколько это стоит?

«Большую часть костюмов глава государства купил сам», — сказал Postimees советник главы государства по связям с общественностью Индрек Трейфельдт. Так что львиная доля нарядов президента вообще ничего не стоила народу.

«Но у канцелярии президента также есть договорные отношения со студией моды Just4u, чтобы использовать работы эстонских мастеров. В Эстонии мало хороших портных для мужчин, они в основном очень заняты, и тот, чьими услугами мы пользуемся по этому договору, является одним из партнеров, предлагающих качественные услуги. В случае аренды поставщик услуг также обеспечивает постоянный уход за одеждой и, при необходимости, ее подгонку. Это устоявшаяся практика на протяжении многих лет, потому что канцелярия президента и в прошлом использовала прокат одежды для выполнения служебных обязанностей главы государства».

Президентский стиль безупречен. Фото: Taavi Sepp

Разговор о том, что такая же практика использовалась в прошлом, является правдой. Керсти Кальюлайд тоже часто носила одежду, взятую напрокат, и, как и нынешний глава государства, часто платила за свою одежду. Из более давнего прошлого мы также помним среди первых пар страны и людей, которые гораздо больше тратили на роскошную одежду, созданную эстонскими дизайнерами. С другой стороны, это также можно рассматривать как инвестиции в развитие местного дизайна.