В субботней программе Keskpäevatund на радио Kuku Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Марек Страндберг обсудили как коалиционные переговоры, так и возможный перенос советских памятников в столице.
Журналисты: болото – чудесное место для советских памятников
В четверг Таллиннское городское собрание проголосовало за инициированный «Ээсти 200», EKRE, «Отечеством» и Партией реформ проект, согласно которому советские памятники столицы следует зафиксировать на карте, а затем передать их, например, музею. Центристская партия выступила против, а социал-демократы, их партнеры по коалиции в Таллинне, воздержались.
«То, что произошло в ходе голосования – это отказ соцдемов в нем участвовать. Они не голосовали, хотя вместе с ними можно было принять этот проект, – сказал Страндберг. «Вспомним времена Освободительной войны, когда в Эстонии было преимущественно правительство социалистов. Константин Пятс не воевал, воевало правительство. И успешно», – напомнил он. На сегодняшний день эта социал-демократия, которая была в первые годы существования Эстонской Республики, по его мнению, трансформировалась в совершенно странную модель сотрудничества, где все люди по-прежнему умны и вежливы, но застревают в обстоятельствах при принятии кардинальных решений.
«Соцдемы могут забить гвоздь в крышку гроба новой коалиции, потому что их соглашения и остальные поступки все же очень странные», – считает Страндберг.
Хыбемяги добавил, что классическая проблема Социал-демократической партии – послушные пудели. «Социал-демократы, давно не находящиеся у власти и сменившие лидеров, которые не смогли достичь чего-то особенного, делают вид, что занимаются вопросами городского пространства, например, велосипедистами. Эта иллюзия рушится в тот безжалостный момент, когда твой хозяин говорит, мол, эй, мне не нравятся эти парни, теперь иди и гавкай на них», – описал Хыбемяги, добавив, что в этом случае у них возникнает страшная проблема.
Рууссаар напомнил, что литовцы несколько лет назад талантливо решили проблему советских памятников, создав парк Груто. «Груто парк – это болото: шагая по дощатой дорожке, поворачиваешь голову влево – Ленин, смотришь направо – Сталин. Они все стоят в воде по колено. Парк Груто – чудесное место для советских памятников, где они находятся в болоте. Это само по себе является символическим актом.
Страндберг согласился с тем, что Эстония нуждается в символическом акте. «Задний двор музея заполнен, туда больше ничего не поместится. Будем честными – эта советская эпоха и весь этот русский мир, бурливший здесь, настолько запомнились, что нам не нужно вообще никакого количества символов, чтобы продолжать помнить об этом», – сказал он.
Обсуждая, как вице-мэры от социал-демократов Мадле Липпус и Каарел Оя будут оправдывать сохранение советских памятников, Рууссар пошутил, что мудрый политик сказал бы: «Не будем трогать! Пусть сами развалятся».
Хыбемяги призвал вице-мэров к дискуссии: «Мадле и Каарел, напишите мне на электронную почту, действительно ли вы считаете, что советские памятники могут оставаться в Таллинне до скончания веков?»