Журналисты: болото – чудесное место для советских памятников

В четверг Таллиннское городское собрание проголосовало за инициированный «Ээсти 200», EKRE, «Отечеством» и Партией реформ проект, согласно которому советские памятники столицы следует зафиксировать на карте, а затем передать их, например, музею. Центристская партия выступила против, а социал-демократы, их партнеры по коалиции в Таллинне, воздержались.

«То, что произошло в ходе голосования – это отказ соцдемов в нем участвовать. Они не голосовали, хотя вместе с ними можно было принять этот проект, – сказал Страндберг. «Вспомним времена Освободительной войны, когда в Эстонии было преимущественно правительство социалистов. Константин Пятс не воевал, воевало правительство. И успешно», – напомнил он. На сегодняшний день эта социал-демократия, которая была в первые годы существования Эстонской Республики, по его мнению, трансформировалась в совершенно странную модель сотрудничества, где все люди по-прежнему умны и вежливы, но застревают в обстоятельствах при принятии кардинальных решений.

«Соцдемы могут забить гвоздь в крышку гроба новой коалиции, потому что их соглашения и остальные поступки все же очень странные», – считает Страндберг.