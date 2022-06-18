На рынке Вильянди уже неделю продается свежий картофель с окрестных полей, за который, к примеру, в пятницу утром продавцы просили 5 евро за килограмм. Были на рынке видны и первые торговцы эстонской клубникой, заломившие за килограмм ягоды 12 евро, пишет Sakala.
Ранний эстонский картофель по пять евро за килограмм привлекает покупателей
Хутор Пеэги-Курессааре рядом с Мустла известен тем, что по весне первым оказывается на Вильяндиском рынке со свежим картофелем. Картофельным бизнесом семьи, переехавшей в Эстонию из Абхазии в 1980 году, ранее руководил отец семейства Эндель Пеэк, после которого хутор перешел к его сыну Арнольду Пеэку.
Работы много
Арнольд Пеэк сказал Sakala, что в этом году уже пять раз приезжал продавать свежий картофель на рынке Вильянди. Первоначально он просил 6 евро за килограмм, но из-за низкого покупательского интереса снизил цену до 5 евро. Пеэк заявил, что нет смысла продавать очень дешево, потому что топливо и все другие ресурсы подорожали. Два года назад свежий картофель на рынке Вильянди стоил 4,50 евро.
«В первый год короны многие горожане начали выращивать озимый картофель для себя на дачах и огородах, но осенью выяснилось, что урожай испортился, и им все равно пришлось покупать зимнюю картошку у меня или у других опытных фермеров. Несколько человек приходили ко мне и жаловались, что картофель почему-то не растет. Я сказал, что сам он не вырастет, ему нужно немного помогать, возделывать и придать силы. Не бывает так, что весной только сеешь семена, а осенью снимаешь урожай», — с улыбкой сказал Пеэк.
«В теплице мы химию не используем, борьба с сорняками осуществляется вручную, с насекомыми на закрытом грунте мы не боремся. Колорадский жук в настоящее время с удовольствием подрезает стебли картофеля, но, к счастью, на урожай он больше не влияет», - сказал он.
«Трудная экономическая ситуация заставила людей меньше покупать, но сейчас в школах выпускные , это немного оживляет продажи. Свежую картошку обычно безумно покупают на Иванов день, так будет и в этом году. Знакомые и родственники собираются у костра на оргию еды и тогда не экономят», — считает фермер.
Клубники не хватает
Хутор Нымме возле Колга-Яани также продает овощи на рынке Вильянди. Кроме свежего картофеля предлагают капусту кольраби, цветную капусту, белокочанную капусту, брокколи, огурцы, репу и кабачок.
Владелец хутора Прийт Тыниссон и Сирье Вайксалу из Вильянди просили по 5 евро за килограмм картофеля. "Продажи могли бы быть и лучше, люди считают деньги. Картофель с дефектами я продавала по 2,5 евро за килограмм, а мелкий картофель - по 3,5 евро за килограмм, и он разошелся быстро", - сказала Вайксалу.
«Вообще кажется, что с каждым годом на рынке Вильянди становится меньше покупателей», — с тревогой сказала она.
Сирье Вайксалу также взяла с собой несколько килограммов клубники, которые были быстро проданы по цене 10 евро за килограмм. Маарика Лиллепеска, приехавшая из Тырва, просила за килограмм клубники 12 евро. Ярмо Кассь, который выращивает клубнику в теплице недалеко от Колга-Яани, не был на рынке в пятницу, но этой весной он несколько раз приезжал со своими ягодами.
"Ягод мало, я взял с собой килограммов 5-10, с голода не умру, но и на жизнь не хватает", - сказал он с улыбкой. Он просил 12 евро за килограмм. Два года назад цена за клубнику была 7 евро.
«Если снег не сойдет, клубника начнет созревать в открытом поле примерно к Иванову дню», — добавил Кассь. Арнольд Пеэк также выразил надежду, что на следующей неделе он сможет выйти на рынок под открытым небом.
На рынке Вильянди за килограмм отечественных огурцов просили 4-4,5 евро, за килограмм помидоров огород Holstre требовал 6,5 евро, а более мелкие бракованные помидоры продавал по цене 3,5 евро за килограмм. «Наши помидоры раскупают очень хорошо», — сказала Анетт Принцманн, которая продавала товар огорода Holstre.