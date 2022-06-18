Ранний эстонский картофель по пять евро за килограмм привлекает покупателей

Хутор Пеэги-Курессааре рядом с Мустла известен тем, что по весне первым оказывается на Вильяндиском рынке со свежим картофелем. Картофельным бизнесом семьи, переехавшей в Эстонию из Абхазии в 1980 году, ранее руководил отец семейства Эндель Пеэк, после которого хутор перешел к его сыну Арнольду Пеэку.

Работы много

Арнольд Пеэк сказал Sakala, что в этом году уже пять раз приезжал продавать свежий картофель на рынке Вильянди. Первоначально он просил 6 евро за килограмм, но из-за низкого покупательского интереса снизил цену до 5 евро. Пеэк заявил, что нет смысла продавать очень дешево, потому что топливо и все другие ресурсы подорожали. Два года назад свежий картофель на рынке Вильянди стоил 4,50 евро.

«В первый год короны многие горожане начали выращивать озимый картофель для себя на дачах и огородах, но осенью выяснилось, что урожай испортился, и им все равно пришлось покупать зимнюю картошку у меня или у других опытных фермеров. Несколько человек приходили ко мне и жаловались, что картофель почему-то не растет. Я сказал, что сам он не вырастет, ему нужно немного помогать, возделывать и придать силы. Не бывает так, что весной только сеешь семена, а осенью снимаешь урожай», — с улыбкой сказал Пеэк.