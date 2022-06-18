Падение биткоина: что ждет криптовалюту?

В какой-то момент она торговалась за $18 993, упав в стоимости на 59%. Только за последние пять дней падение составило 25%. Впрочем, не лучшие дни переживают и соперники биткоина на рынке криптовалют: эфир (он же эфириум) потерял 73%.

Падению рынка криптовалют способствовал тот факт, что Celsius, одна из ведущих компаний, дававших ссуды в криптовалюте, заморозила активы вкладчиков и запретила перевод криптовалют между счетами.

Дополнительным ударом стало объявление ряда компаний, занимающихся криптовалютами, таких как Coinbase Global Inc, Gemini и Blockfi, об увольнении тысяч сотрудников в связи с тем, что инвесторы активно избавляются от рискованных активов.

И самое печальное для инвесторов заключается в том, что ситуация не обещает выправиться в ближайшее время.

Почему сегодня, и почему именно сейчас?

Эксперты всегда умеют объяснить ситуацию по свершившемуся факту.

По их словам, дело не только в криптовалюте, но и в мировой ситуации в целом. Мы наблюдаем глобальный экономический спад, вызванный долгими месяцами пандемии, а теперь еще и войной в Украине. Растет инфляция, растут учетные ставки, падает уровень жизни.