Департамент конкуренции разрешил сделку по покупке сети из 14 автозаправок

Конcолидация была вызвана желанием Krooning продать имущество заправочный станции, и Jetoil увидела в этом возможность для выгодных инвестиций, значится в кратком описании сделки.

Основным видом деятельности AS Jetoil является розничная и оптовая продажа моторного топлива. Jetoil принадлежит розничная сеть из 30 АЗС и дизельных станций, а также двух газовых заправок.

Jetoil также имеет доминирующее влияние на компании, занимающиеся хранением жидкого топлива и оптовой продажей масел и смазочных материалов. Мажоритарным владельцем Jetoil является Jetcapital AS.

Основной сферой деятельности AS Krooning является розничная продажа моторного топлива на автозаправочных станциях. В качестве вспомогательной деятельности компания занимается розничной продажей продуктов питания, напитков и табачных изделий на автозаправочных станциях и, в меньшей степени, оптовой продажей топлива.