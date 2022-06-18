Департамент конкуренции разрешил оптовому торговцу топливом Jetoil приобрести 14 объектов недвижимости, на которых находятся заправочные станции, работающие под торговой маркой Krooning.
Департамент конкуренции разрешил сделку по покупке сети из 14 автозаправок
Конcолидация была вызвана желанием Krooning продать имущество заправочный станции, и Jetoil увидела в этом возможность для выгодных инвестиций, значится в кратком описании сделки.
Основным видом деятельности AS Jetoil является розничная и оптовая продажа моторного топлива. Jetoil принадлежит розничная сеть из 30 АЗС и дизельных станций, а также двух газовых заправок.
Jetoil также имеет доминирующее влияние на компании, занимающиеся хранением жидкого топлива и оптовой продажей масел и смазочных материалов. Мажоритарным владельцем Jetoil является Jetcapital AS.
Основной сферой деятельности AS Krooning является розничная продажа моторного топлива на автозаправочных станциях. В качестве вспомогательной деятельности компания занимается розничной продажей продуктов питания, напитков и табачных изделий на автозаправочных станциях и, в меньшей степени, оптовой продажей топлива.
В 2020 году Jetoil получила прибыль в размере 2,1 миллиона евро при обороте в 112 миллионов евро. В то же время Krooning заработала чистую прибыль в размере почти 550 000 евро при обороте в 17,4 миллиона евро.