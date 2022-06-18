Эстония медленно, но уверенно движется к новому правительству

Хотя переговоры идут между тремя партиями, по сути обсуждение происходит между «Отечеством» и соцдемами. Вопрос в том, что они внесут в новое соглашение. Бонус Партии реформ в том, что правительство в их руках. Такова политическая логика, и все три партии с ней согласились.

Поскольку правительство сформируется на относительно короткое время, коалиционное соглашение будет короче, чем обычно. Помимо всего того, что обсуждается на переговорах, есть ряд других вещей, которые не будут обсуждаться и оспариваться, но которые все же нужно повторить: Европейский Союз – это хорошо, НАТО – это хорошо, и также определенное количество «усилим-поддержим».

В эти выходные переговоры между сторонами проводиться не будут. Вчерашний раунд тоже был очень коротким, всего пару часов, что немного удивительно, потому что в начале Партия реформ хотела двигаться очень быстро, а сейчас выбрала относительно свободный график.