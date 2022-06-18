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Эстония медленно, но уверенно движется к новому правительству

Микк Салу
, журналист
Эстония медленно, но уверенно движется к новому правительству
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Роль Партии реформ во главе с Каей Каллас на переговорах состоит в том, чтобы узнать, чего требуют «Отечество» и социал-демократы, а также найти компромисс между желаниями и возможностями.
Роль Партии реформ во главе с Каей Каллас на переговорах состоит в том, чтобы узнать, чего требуют «Отечество» и социал-демократы, а также найти компромисс между желаниями и возможностями. Фото: Eero Vabamägi
  • «Отечество» и соцдемы высказали свои пожелания
  • Никаких договоренностей пока не достигнуто
  • Растет вероятность формирования правительства

Первая неделя коалиционных переговоров завершилась. По основным вопросам согласия нет, но вероятность формирования нового правительства все равно растет, пишет Postimees.

Отсутствие договоренностей – не обязательно плохо, это вполне ожидаемый результат. Форма переговоров держится открытой, чтобы «Отечество» и соцдемы смогли договориться между собой, прежде чем переходить к более сложным вопросам. И они договариваются. Лишь на следующей неделе, когда начнут искать компромиссы и улаживать противоречия, ситуация усложнится.

Больше всего взаимопонимания имеется в вопросе образовании на эстонском языке. При этом, если говорить об эстоноязычных детских садах, точки зрения всех трех партий совпадают, но у соцдемов есть определенные оговорки в отношении общего образования. Если в этом вопросе не будет найдено общего понимания, в качестве программы-минимума будет достигнуто соглашение о переводе детских садов на эстонский язык обучения.

Много писали о требованиях «Отечества» увеличить детские пособия, добавить особо нечего. Однако на этой неделе Партия реформ сделала встречное предложение: перейти на желаемый «Отечеством» уровень не сразу в следующем году, а шаг за шагом, например, в течение трех-четырех лет. Сейчас «Отечество» все так же считает, что их план самый лучший, и никаких уступок им сделано не было. Если же прогнозировать, то обе партии могут согласиться на промежуточный вариант, и ни одна из них не получит все 100 процентов своего первоначального плана.

Что касается энергетики, электричества и всего, что с этим связано, трем сторонам будет относительно легко достичь консенсуса в отношении того, что любые субсидии должны быть более целенаправленными этой зимой, чем в прошлом году. Простота здесь в том, что этого хотят все три партии, и эти детали будут обговариваться. Это не затормозит рождения нового правительства.

Сложнее с желаемой «Отечеством» реформой рынка электроэнергии – то, что они сами считают хорошим и разумным, но в чем Партия реформ настроена весьма скептически. Один из контраргументов Партии реформ связан со сроками: есть ли смысл девятимесячному правительству предпринимать что-то столь сложное и долгосрочное, как реформа рынка электроэнергии? Партии реформ подошло бы, если бы в коалиционном соглашении написали «изучаем и обсуждаем», что означало бы, что никакой реформы проводиться не будет. Вопрос только в том, согласится ли «Отечество» с таким решением.

Социал-демократы требуют от нового правительства введения необлагаемого подоходным налогом минимума в размере 800 евро, минимальную заработную плату в размере 800 евро и бесплатные дома престарелых для всех пожилых людей. Повышение необлагаемого налогом минимума будет, и это несомненно, так как этого хочет и Партия реформ. Вопрос только в том, на какой цифре сойдутся соцдемы и реформисты. Более сомнительный вопрос с минимальной заработной платой и особенно с бесплатными домами престарелых. Идея их создания вообще не кажется реальной. Если снова прогнозировать, то в соглашение может быть скорее включена фраза «усилим-повысим-поддержим», если будет иметься конкретный план по упразднению платы за место.

Известно, что Партия реформ и «Отечество» были бы не против избавиться от бесплатного общественного транспорта, но опять же есть социальные разногласия. Вероятно, будет найдено менее болезненное решение. Например, отмена бесплатного общественного транспорта не будет напрямую прописана в коалиционном соглашении. Однако, поскольку практическая работа общественного транспорта зависит от того, как Министерство экономики обеспечивает деньгами центры общественного транспорта, и так как Центристская партия уже не у руля, то кислородный кран для бесплатного транспорта можно будет перекрыт без конкретного решения в коалиционном соглашении.

Хотя переговоры идут между тремя партиями, по сути обсуждение происходит между «Отечеством» и соцдемами. Вопрос в том, что они внесут в новое соглашение. Бонус Партии реформ в том, что правительство в их руках. Такова политическая логика, и все три партии с ней согласились.

Поскольку правительство сформируется на относительно короткое время, коалиционное соглашение будет короче, чем обычно. Помимо всего того, что обсуждается на переговорах, есть ряд других вещей, которые не будут обсуждаться и оспариваться, но которые все же нужно повторить: Европейский Союз – это хорошо, НАТО – это хорошо, и также определенное количество «усилим-поддержим».

В эти выходные переговоры между сторонами проводиться не будут. Вчерашний раунд тоже был очень коротким, всего пару часов, что немного удивительно, потому что в начале Партия реформ хотела двигаться очень быстро, а сейчас выбрала относительно свободный график.

На следующей неделе должны быть достигнуты все существенные договоренности: кто, сколько и в чем уступит. Поскольку предстоящая рабочая неделя короче, чем обычно, нужно не отставать. В конце будут распределяться министерские посты. Само соглашение может быть достигнуто уже на следующей неделе, а вот коалиция еще нет, это требует определенных формальностей. Партия реформ, соцдемы и «Отечество» имеют свои партийные органы, которые должны будут одобрить это соглашение, и когда это будет сделано, созовут внеочередное заседание Рийгикогу, на котором Кая Каллас объявит об отставке. В этот же день президент поручит ей сформировать правительство, а затем за него проголосуют соцдемы, «Отечество» и реформисты. И тогда можно идти отдыхать.

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