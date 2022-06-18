Эстония медленно, но уверенно движется к новому правительству

Хотя переговоры идут между тремя партиями, по сути обсуждение происходит между «Отечеством» и соцдемами. Вопрос в том, что они внесут в новое соглашение. Бонус Партии реформ в том, что правительство в их руках. Такова политическая логика, и все три партии с ней согласились.
Поскольку правительство сформируется на относительно короткое время, коалиционное соглашение будет короче, чем обычно. Помимо всего того, что обсуждается на переговорах, есть ряд других вещей, которые не будут обсуждаться и оспариваться, но которые все же нужно повторить: Европейский Союз – это хорошо, НАТО – это хорошо, и также определенное количество «усилим-поддержим».
В эти выходные переговоры между сторонами проводиться не будут. Вчерашний раунд тоже был очень коротким, всего пару часов, что немного удивительно, потому что в начале Партия реформ хотела двигаться очень быстро, а сейчас выбрала относительно свободный график.
На следующей неделе должны быть достигнуты все существенные договоренности: кто, сколько и в чем уступит. Поскольку предстоящая рабочая неделя короче, чем обычно, нужно не отставать. В конце будут распределяться министерские посты. Само соглашение может быть достигнуто уже на следующей неделе, а вот коалиция еще нет, это требует определенных формальностей. Партия реформ, соцдемы и «Отечество» имеют свои партийные органы, которые должны будут одобрить это соглашение, и когда это будет сделано, созовут внеочередное заседание Рийгикогу, на котором Кая Каллас объявит об отставке. В этот же день президент поручит ей сформировать правительство, а затем за него проголосуют соцдемы, «Отечество» и реформисты. И тогда можно идти отдыхать.