В Латвии создано мороженое «Слава Україні». Для украинцев оно будет бесплатным

«Это мороженое – дань мужеству и свободолюбию украинского народа, но что еще более важно – это напоминание всем в Латвии о том, что в Украине по-прежнему идет страшная война, поэтому мы должны продолжать помогать ее народу. Тем более после того, как первая волна поддержки схлынула», – сообщила генеральный директор Food Union в Латвии Ирена Холодная. Разработка мороженого, посвященного Украине, стала эмоционально значимым событием для нашей команды. Это позволило всем участникам процесса разработки почувствовать свою сопричастность и поддержать украинцев через то, что мы умеем лучше всего – разрабатывать и производить вкусные и качественные продукты. Нам также пригодился наш опыт 2018 года, когда мы создали мороженое в цветах национальных флагов в честь столетий Латвии, Эстонии и Литвы», – добавляет Ирена Холодная.