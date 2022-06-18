Польша призывает как можно скорее ввести против России новые санкции

"По нашему мнению, нужно по возможности быстрее ввести седьмой пакет санкций. Нам нужно поддерживать давление", - заявил немецкой газете Welt am Sonntag перед запланированным на понедельник собранием глав МИД Евросоюза пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

"Мы идем вперед, у нас есть поддержка балтийских партнеров, и мы надеемся, что и остальные европейцы согласятся на более строгие санкции против России", - добавил Ясина.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач изданию Welt am Sonntag сказать, что шесть пакетов санкций, которые ЕС применил к России, тяжело затронули Россию, но пока что еще не удалось достаточно сильно ослабить режим президента Владимира Путина.

"Нам необходимы более обширные и суровые санкции", - отметил Пшидач, добавив, что Евросоюз должен действовать сообща.

На вопрос, какие санкции может содержать седьмой пакет санкций, Пшидач ответил: "Мы хотим полностью остановить экспорт западных технологий в России".