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Польша призывает как можно скорее ввести против России новые санкции

rus.tvnet.lv
Польша призывает как можно скорее ввести против России новые санкции
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Фото: Schutterstock.com

Правительство Польши призывает по возможности скорее применить против России новые санкции за ее вторжение в Украину, пишет Rus.TVNET.

"По нашему мнению, нужно по возможности быстрее ввести седьмой пакет санкций. Нам нужно поддерживать давление", - заявил немецкой газете Welt am Sonntag перед запланированным на понедельник собранием глав МИД Евросоюза пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

"Мы идем вперед, у нас есть поддержка балтийских партнеров, и мы надеемся, что и остальные европейцы согласятся на более строгие санкции против России", - добавил Ясина.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач изданию Welt am Sonntag сказать, что шесть пакетов санкций, которые ЕС применил к России, тяжело затронули Россию, но пока что еще не удалось достаточно сильно ослабить режим президента Владимира Путина.

"Нам необходимы более обширные и суровые санкции", - отметил Пшидач, добавив, что Евросоюз должен действовать сообща.

На вопрос, какие санкции может содержать седьмой пакет санкций, Пшидач ответил: "Мы хотим полностью остановить экспорт западных технологий в России".

Санкциям нужно подвергнуть гражданские продукты, которые могут быть использованы и в военных целях, указал Пшидач, отметив, что ЕС должны быть строже к российским банкам и российским каналам пропаганды и дезинформации.

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