Эстонии «не грозит»?: охватившая Европу волна жары вынуждает людей прятаться по домам

Помимо Франции, от жары изнывают Испания, Италия и Великобритания. Например, в департаменте Жиронда на северо-западе Франции массовые мероприятия, запланированные на 18 июня, были отменены до окончания жары, при этом под запрет попали и мероприятия, которые должны были пройти в помещениях без кондиционеров.

«Сейчас мы все сталкиваемся с угрозой для здоровья», — заявила местным СМИ чиновник из Жиронды Фабьен Буччио. Министерство внутренних дел Франции призвало проявлять бдительность и избегать воздействия жара.

В Испании, где только что прошел самый жаркий май этого века, в эти выходные температура достигает 43 градусов по Цельсию. Некоторые реки Италии, такие как крупнейшая река страны По, местами настолько обмелели, что можно ходить по дну. А в Лондоне было объявлено предупреждение третьего уровня.

По данным Guardian, волна жары затронула не только Европу, но и достигла Соединенных Штатов, где в среду более 125 миллионов человек, или треть населения США, были предупреждены о том, что не следует выходить на улицу.