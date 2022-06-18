На строительство инфраструктуры на латвийско-белорусской границе в 2023 году планируется выделить дополнительно 22,58 миллиона евро, говорится в документах, представленных МВД Латвии бюджетно-финансовой комиссии Сейма, пишет RUS TVNET.
Латвия выделит на укрепление границы с Беларусью 22,5 миллиона евро
Латвия выделит на укрепление границы с Беларусью 22,5 миллиона евро
Указанную сумму планируется включить в раздел бюджета «Недвижимость и централизованные закупки» Министерства внутренних дел.
Рассмотрев доклад, правительство разрешило Valsts nekustamie īpašumi (Государственное недвижимое имущество) взять на себя финансовые обязательства для продолжения строительства 2-й очереди приоритетного участка протяженностью около 64 километров вдоль границы на общую сумму около 46,88 миллиона евро. Общие затраты до 2025 года оцениваются примерно в 47,81 миллиона евро.