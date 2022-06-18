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Латвия выделит на укрепление границы с Беларусью 22,5 миллиона евро

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Латвия выделит на укрепление границы с Беларусью 22,5 миллиона евро
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Граница Латвии с Беларусью. Иллюстративное фото.
Граница Латвии с Беларусью. Иллюстративное фото. Фото: Ivars Soikāns/LETA

На строительство инфраструктуры на латвийско-белорусской границе в 2023 году планируется выделить дополнительно 22,58 миллиона евро, говорится в документах, представленных МВД Латвии бюджетно-финансовой комиссии Сейма, пишет RUS TVNET.

Указанную сумму планируется включить в раздел бюджета «Недвижимость и централизованные закупки» Министерства внутренних дел.

Рассмотрев доклад, правительство разрешило Valsts nekustamie īpašumi (Государственное недвижимое имущество) взять на себя финансовые обязательства для продолжения строительства 2-й очереди приоритетного участка протяженностью около 64 километров вдоль границы на общую сумму около 46,88 миллиона евро. Общие затраты до 2025 года оцениваются примерно в 47,81 миллиона евро.

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