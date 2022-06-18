Латвия выделит на укрепление границы с Беларусью 22,5 миллиона евро

Указанную сумму планируется включить в раздел бюджета «Недвижимость и централизованные закупки» Министерства внутренних дел.

Рассмотрев доклад, правительство разрешило Valsts nekustamie īpašumi (Государственное недвижимое имущество) взять на себя финансовые обязательства для продолжения строительства 2-й очереди приоритетного участка протяженностью около 64 километров вдоль границы на общую сумму около 46,88 миллиона евро. Общие затраты до 2025 года оцениваются примерно в 47,81 миллиона евро.