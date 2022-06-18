Трудности перевода: как отправить деньги в Россию или из нее

Отправить деньги через банк можно лишь в исключительных случаях, например, если затронуты национальные интересы Эстонии, а также «в гуманитарных целях» для пенсий или медицинских выплат.

Для того, чтобы вывести деньги из России и в том числе обменять рубли на доллары или евро, можно воспользоваться криптовалютами; другой вполне легальный способ – выпустить карту UnionPay в России и переправить в Европу - правда, в Эстонии нет банкоматов, позволяющих снимать наличность с UnionPay, а также мало мест, где ее принимают. Отправить деньги в Россию и Беларусь все еще можно через сервис KoronaPay.