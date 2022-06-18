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Трудности перевода: как отправить деньги в Россию или из нее

rus.postimees.ee
Трудности перевода: как отправить деньги в Россию или из нее
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Üks, mida Eestis pangakaardita veel teha ei saa, on automaadist raha väljavõtmine. Tõsi, olukord võib tulevikus muutuda.
Üks, mida Eestis pangakaardita veel teha ei saa, on automaadist raha väljavõtmine. Tõsi, olukord võib tulevikus muutuda. Фото: Urmas Luik

С начала войны в Украине эстонские банки и сервисы переводов ужесточили свою политику в отношении переводов денег в Россию или обратно: на данный момент практически все крупные банки, работающие в Эстонии, отметили, что прекратили переводы в Россию и Беларусь, пишет DV.ee.

Отправить деньги через банк можно лишь в исключительных случаях, например, если затронуты национальные интересы Эстонии, а также «в гуманитарных целях» для пенсий или медицинских выплат.

Для того, чтобы вывести деньги из России и в том числе обменять рубли на доллары или евро, можно воспользоваться криптовалютами; другой вполне легальный способ – выпустить карту UnionPay в России и переправить в Европу - правда, в Эстонии нет банкоматов, позволяющих снимать наличность с UnionPay, а также мало мест, где ее принимают. Отправить деньги в Россию и Беларусь все еще можно через сервис KoronaPay.

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