С начала войны в Украине эстонские банки и сервисы переводов ужесточили свою политику в отношении переводов денег в Россию или обратно: на данный момент практически все крупные банки, работающие в Эстонии, отметили, что прекратили переводы в Россию и Беларусь, пишет DV.ee.
Трудности перевода: как отправить деньги в Россию или из нее
Трудности перевода: как отправить деньги в Россию или из нее
Отправить деньги через банк можно лишь в исключительных случаях, например, если затронуты национальные интересы Эстонии, а также «в гуманитарных целях» для пенсий или медицинских выплат.
Для того, чтобы вывести деньги из России и в том числе обменять рубли на доллары или евро, можно воспользоваться криптовалютами; другой вполне легальный способ – выпустить карту UnionPay в России и переправить в Европу - правда, в Эстонии нет банкоматов, позволяющих снимать наличность с UnionPay, а также мало мест, где ее принимают. Отправить деньги в Россию и Беларусь все еще можно через сервис KoronaPay.
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