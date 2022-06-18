Компании Bolt грозит крупный штраф

Трудовая инспекция посетила офис Bolt в Бергене и обнаружила там плачевные условия: столовые, туалеты и раздевалки офиса не соответствовали требованиям, установленным в Норвегии, пишет Bergens Tidende.

Инспекция труда дала Bolt время до конца июня, чтобы привести свою офисную среду в соответствие с требованиями. Если это не будет сделано в установленный срок, инспекция обещает штрафовать предприятие на 3000 крон в день до тех пор, пока недостатки не будут устранены.

Хосе Рей, глава норвежского отделения Bolt, пообещал, что компания выполнит предписание к установленному сроку.

«Мы очень серьезно относимся к предписанию трудовой инспекции. Мы приняли временные меры для улучшения ситуации и в настоящее время работаем над постоянными решениями», — сказал Рей.