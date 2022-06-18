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Компании Bolt грозит крупный штраф

rus.postimees.ee
Компании Bolt грозит крупный штраф
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Bolti tõukerattad.
Bolti tõukerattad. Фото: Remo Tõnismäe

Норвежская трудовая инспекция  вынесла эстонской компании Bolt штрафное предупреждение за плохие условия труда в офисных помещениях компании, пишет Postimees.

Трудовая инспекция посетила офис Bolt в Бергене и обнаружила там плачевные условия: столовые, туалеты и раздевалки офиса не соответствовали требованиям, установленным в Норвегии, пишет Bergens Tidende.

Инспекция труда дала Bolt время до конца июня, чтобы привести свою офисную среду в соответствие с требованиями. Если это не будет сделано в установленный срок, инспекция обещает штрафовать предприятие на 3000 крон в день до тех пор, пока недостатки не будут устранены.

Хосе Рей, глава норвежского отделения Bolt, пообещал, что компания выполнит предписание к установленному сроку.

«Мы очень серьезно относимся к предписанию трудовой инспекции. Мы приняли временные меры для улучшения ситуации и в настоящее время работаем над постоянными решениями», — сказал Рей.

Он отметил, что Bolt только недавно начал свою деятельность в Норвегии и поэтому еще не смог создать условия для работы. «Это начинающая компания, и нам нужно было время для развития», — сказал он. Bolt в Норвегии занимается прокатом электросамокатов.

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