Хотя каждый организатор мероприятий сам несет ответственность за безопасность, полиция в Иванов день намерена выборочно посещать празднования с проверкой. Задача сотрудников правоохранительных органов – быть на виду, пишет Pärnu Postimees.
В Иванов день полиция планирует выборочно посещать места празднования
Пярнуский полицейский Янек Сахаренко, который и раньше проводил праздничные дни на рабочем посту, заявил, что в период Иванова дня больше всего происходит драк, дорожно-транспортных происшествий, вождения в нетрезвом виде, краж, насилия по отношению к близким. В последние годы в Иванову ночь было все больше и больше вызовов. Если в 2019 году в Пярнумаа их было 207, то в прошлом году уже 262.
В этом году праздник Иванова дня продлится долго, кое-где празднования начнутся уже на этой неделе. Сахаренко сказал, что одна из частых проблем в праздник связана с пьяными водителями - потому что много пьяных хотят перебраться с одной вечеринки на другую.
Сотрудник полиции напоминает людям, что если кто-то из участников группы решит сесть за руль в нетрезвом виде, это необходимо предотвратить. «Не бойтесь отобрать ключи от машины у друга, если вы знаете, что он выпил, — призвал Сахаренко. — Если вы не хотите или не осмеливаетесь вмешиваться, сообщите нам об этом по номеру 112».
Сахаренко вспоминает случай, когда после деревенской вечеринки один ее участник сел за руль в нетрезвом виде. Несколько человек видели это, но никто не вмешался. Вечер закончился трагично: пьяный водитель насмерть сбил шедшую по обочине девушку.
Сахаренко также помнит, как девять лет назад рано утром в Иванов день с дороги на шоссе Пярну – Раквере – Сымеру съехала машина, перекатившись через крышу. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения и скончался на месте. «Такие аварии можно предотвратить, — уверенно заявил Сахаренко, отметив, что со временем у людей возросло мужество сообщать в полицию о нетрезвых водителях. — Такие звонки раздаются по всей Эстонии каждый день».
В Иванов день полиция привлекает к работе больше сотрудников, чем обычно - останавливает движение, ловит пьяных водителей и помогает людям.
По словам Сахаренко, работа в Иванов день ничуть не утомительнее, чем в обычные дни. По словам полицейского, важно замечать окружающих и помогать им при необходимости.
Родителей он призывает следить за тем, что делают их детию Например, Сахаренко вспоминает случай на дежурстве, когда девушка отравилась алкоголем и потеряла сознание. Несовершеннолетние друзья девушки, также употреблявшие алкоголь, не осмелились позвать на помощь. Однако один молодой человек в конце концов пошел и рассказал правоохранителям о случившемся. "Скорая помощь увезла девушку, и можно сказать, молодой человек спас ей жизнь", - сказал Сахаренко.