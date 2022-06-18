В Иванов день полиция планирует выборочно посещать места празднования

Пярнуский полицейский Янек Сахаренко, который и раньше проводил праздничные дни на рабочем посту, заявил, что в период Иванова дня больше всего происходит драк, дорожно-транспортных происшествий, вождения в нетрезвом виде, краж, насилия по отношению к близким. В последние годы в Иванову ночь было все больше и больше вызовов. Если в 2019 году в Пярнумаа их было 207, то в прошлом году уже 262.

В этом году праздник Иванова дня продлится долго, кое-где празднования начнутся уже на этой неделе. Сахаренко сказал, что одна из частых проблем в праздник связана с пьяными водителями - потому что много пьяных хотят перебраться с одной вечеринки на другую.

Сотрудник полиции напоминает людям, что если кто-то из участников группы решит сесть за руль в нетрезвом виде, это необходимо предотвратить. «Не бойтесь отобрать ключи от машины у друга, если вы знаете, что он выпил, — призвал Сахаренко. — Если вы не хотите или не осмеливаетесь вмешиваться, сообщите нам об этом по номеру 112».

Сахаренко вспоминает случай, когда после деревенской вечеринки один ее участник сел за руль в нетрезвом виде. Несколько человек видели это, но никто не вмешался. Вечер закончился трагично: пьяный водитель насмерть сбил шедшую по обочине девушку.