Президент США Джо Байден в субботу упал с велосипеда, когда катался на нем недалеко от своего дома на побережье штата Делавэр, сообщает Associated Press.
ВИДЕО ⟩ Президент США Байден упал c велосипеда во время прогулки
Президент США Байден упал c велосипеда во время прогулки
"Со мной все хорошо", - сказал президент журналистам после того, как агенты Секретной службы помогли ему встать.
Инцидент произошел, когда 79-летний президент, на котором был шлем, попытался спешиться с велосипеда. По словам Байдена, причиной падения стало то, что он не успел выстегнуть ногу из фиксатора на педали велосипеда.
После происшествия президент немного пообщался с людьми, которые собрались посмотреть, как он катается на велосипеде. В Белом доме впоследствии сообщили, что медицинская помощь Байдену не понадобилась.
Biden just beefed it on his bike in Delaware pic.twitter.com/eYj2oG0tHJ— Quoth the Raven (@QTRResearch) June 18, 2022
Ключевые слова