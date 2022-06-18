Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в субботу отмечает свое 45-летие. По этому случаю портал Elu24 создал галерею из 45 фотографий.
КАЕ КАЛЛАС - 45 ⟩ Юбиляр сквозь года: от юного политика до первой женщины-премьера Эстонии
18 июня Кае Каллас исполняется 45 лет. Из соцсетей видно, что вместо того, чтобы праздновать, премьер-министр в основном занималась сегодня работой. Партия реформ опубликовала в Instagram видео, в котором для Каллас коллективно поют песню ко дню рождения.
Поздравления с днем рождения поступали главе правительства как по-современному — путем размещения фотографий в социальных сетях, так и по старинке, когда поздравление печатается в газете. Читатель Elu24 прислал фотографию опубликованного в в Õhtuleht рекламного объявления, в котором свои поздравления передали "Михаил Куракин, Мария Грозная и 70 таллиннских пенсионеров".
Портал Elu24 тоже пытался поздравить премьер-министра, но, видимо, она слишком загружена работой и не может ответить на звонок.
Биография Кайи Каллас
Родившаяся в Советской Эстонии в 1977 году, Кая происходит из семьи, которая жила в ужасной реальности империалистической мечты России. В 1949 году ее полугодовалую маму Кристи, бабушку и прабабушку депортировали в Сибирь.
«Незнакомец, который подарил моей бабушке бидон молока, сохранил жизнь моей матери в этом путешествии», — сказала Кая в своем выступлении в Европейском парламенте 9 марта. «Именно посторонние люди сушили детские подгузники о свое тело, потому что это было единственное теплое место в вагоне для животных».
Ее отец, Сийм Каллас, руководил переходом страны к демократическому капитализму в 1990-х годах в качестве управляющего Банка Эстонии и занимал пост премьер-министра в 2002–2003 годах. После этого Сийм стал еврокомиссаром.
Кая Каллас изучала право и экономику и работала адвокатом. В 2014 году она была избрана в Европарламент. Там она быстро стала ведущим голосом Европы в области новых цифровых технологий и регулирования, а также в отношениях между ЕС и Украиной. Она вернулась в Таллинн и в январе 2021 года стала первой женщиной-премьер-министром Эстонии. Ее правительство отправило оружие Киеву еще в декабре 2021 года, менее чем через год после вступления Каллас в должность.
В 2002 году она вышла замуж за Роомета Лейгера. С 2011 года живет с Таави Вескимяги, а 8 ноября 2011 года у них родился общий сын. 20 июня 2014 года они объявили через Twitter, что расходятся.
В сентябре 2018 года Каллас вышла замуж за Арво Халлика, партнера Superia Corporate Finance. Всего в семье премьера растут трое детей: два сына и дочь.
По словам Каллас, постоянное внимание общественности осложняет работу премьер-министра, поэтому здесь необходимо стать толстокожим. «С первого дня вы находитесь под большим увеличительным стеклом. Все, что вы делаете, видно и открыто для критики», — сказала Каллас, отметив, что на такой должности нет ни испытательного срока, ни надзора.
«В пятницу вечером, после очень напряженной недели, мы с мужем любим выпить хорошего красного вина», — сказала она.