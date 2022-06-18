18 июня Кае Каллас исполняется 45 лет. Из соцсетей видно, что вместо того, чтобы праздновать, премьер-министр в основном занималась сегодня работой. Партия реформ опубликовала в Instagram видео, в котором для Каллас коллективно поют песню ко дню рождения.

Поздравления с днем ​​рождения поступали главе правительства как по-современному — путем размещения фотографий в социальных сетях, так и по старинке, когда поздравление печатается в газете. Читатель Elu24 прислал фотографию опубликованного в в Õhtuleht рекламного объявления, в котором свои поздравления передали "Михаил Куракин, Мария Грозная и 70 таллиннских пенсионеров".

Поздравление в Õhtuleht. Фото: Lugeja foto

Портал Elu24 тоже пытался поздравить премьер-министра, но, видимо, она слишком загружена работой и не может ответить на звонок.

Биография Кайи Каллас

Родившаяся в Советской Эстонии в 1977 году, Кая происходит из семьи, которая жила в ужасной реальности империалистической мечты России. В 1949 году ее полугодовалую маму Кристи, бабушку и прабабушку депортировали в Сибирь.

«Незнакомец, который подарил моей бабушке бидон молока, сохранил жизнь моей матери в этом путешествии», — сказала Кая в своем выступлении в Европейском парламенте 9 марта. «Именно посторонние люди сушили детские подгузники о свое тело, потому что это было единственное теплое место в вагоне для животных».