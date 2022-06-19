Столтенберг: война РФ с Украиной может растянуться на годы

"Мы должны быть готовы к тому, что она (война - прим.ред.) может длиться годами. Мы не должны ослаблять поддержку Украины, даже если затраты высоки - не только на военную помощь, но и из-за растущих цен на энергоносители и продовольствие", - отметил глава НАТО.

Вместе с тем это не идет ни в какое сравнение с той ценой, которую приходится платить украинцам, каждый день отдающим множество жизней, добавил Столтенберг. "И если Путин сделает из этой войны вывод, что он может просто продолжать, как после войны в Грузии в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 году, то мы заплатим гораздо более высокую цену", - указал он.

Столтенберг выразил уверенность, что в случае получения Киевом более современного оружия возрастает вероятность того, что Украина сможет снова вытеснить путинские войска из Донбасса.

Генсек альянса подтвердил, что НАТО продолжит поддерживать Украину в ее самообороне, однако не станет стороной конфликта. Альянс помогает Киеву, но не будет посылать своих солдат в Украину, подчеркнул он. "Мы укрепили свою оборону, доведя число военных под командованием НАТО до 40 000. Мы обеспечиваем безопасность территории альянса на суше, на море и в воздухе. Это - четкий сигнал Москве, чтобы у нее не было недопонимания относительно нашей готовности к обороне", - резюмировал Столтенберг.

"Не видим повышения уровня готовности ядерных сил РФ"