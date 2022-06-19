Полиция поймала 26 пьяных водителей: трое успели совершить тяжелые ДТП

В 15.39 у дома на улице Лаане, 2А в Выру 50-летний велосипедист с признаками алкогольного опьянения выехал перед двигавшимся по главной дороге 48-летним мотоциклистом. Мотоциклист был доставлен в Южно-Эстонскую больницу, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В 22.38 в Ида-Вирумаа на шоссе 194,3-м километре Таллинн-Нарва 44-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения и без водительских прав на Opel Vectra Station Wagon повернул налево перед приближающимся Mercedes-Benz C 180, которым управлял 72-летний мужчина. 67-летнего пассажира Mercedes доставили в Нарвскую больницу.