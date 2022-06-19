За минувшие сутки полиция поймала на дорогах Эстонии 26 водителей с признаками употребления алкоголя. Трое пьяных успели спровоцировать тяжелые ДТП.
Полиция поймала 26 пьяных водителей: трое успели совершить тяжелые ДТП
В 15.39 у дома на улице Лаане, 2А в Выру 50-летний велосипедист с признаками алкогольного опьянения выехал перед двигавшимся по главной дороге 48-летним мотоциклистом. Мотоциклист был доставлен в Южно-Эстонскую больницу, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В 22.38 в Ида-Вирумаа на шоссе 194,3-м километре Таллинн-Нарва 44-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения и без водительских прав на Opel Vectra Station Wagon повернул налево перед приближающимся Mercedes-Benz C 180, которым управлял 72-летний мужчина. 67-летнего пассажира Mercedes доставили в Нарвскую больницу.
В 22.57 в Ида-Вирумаа в волости Алутагузе на девятом километре шоссе Йыхви-Васкнарва автомобиль Nissan Pathfinder, которым управлял 49-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, вылетел с дороги. Водитель был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.