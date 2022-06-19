Компания Midfield отказалась от иска к Центристской партии

Как пояснил генсекретарь Центристской партии Андре Ханимяги, иск касался организации фирмой Midfield избирательной кампании Центристской партии в 2009-2015 годах. Эпопея многолетнего спора завершилась в начале мая, когда партия вернула бывшему рекламному партнеру запрещенное пожертвование в размере 843 000 евро.

«После вынесенного административным судом решения, согласно которому комиссия по надзору за финансированием партий изменила вынесенные партии предписания, смысла в дальнейшем отдельном гражданском судебном споре больше нет, - пояснил Ханимяги. - С окончательным исполнением Центристской партией предписаний комиссии отношения партии и Midfield полностью разрешены».