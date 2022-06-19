Шествием за свободу вместе с Киевским прайдом в субботу, 18 июня, завершилась неделя Рижского прайда, сообщает Rus.TVNET.
Фото и видео ⟩ Кульминация недели Рижского прайда: в шествии приняли участие 5000 человек
Шествие началось в 13 часов в центре Риги в Верманском саду. По подсчетам полиции, всего в прайде приняли участие примерно 5000 человек, не считая просто любопытных.
Преимущественно участвовали молодые люди, однако хватало и родителей с детьми и людей более старшего возраста. Люди были одеты в радужные цвета, цветами прайда были украшены и, например, зонты и сумки. Многие принесли с собой флаги Украины и Латвии.
На шествии были замечены и представители некоторых политических партий.
Как указали в Госполиции Латвии, мероприятие в целом прошло спокойно, однако один человек был задержан за попытку воспрепятствовать шествию и невыполнение законных требований стражей порядка.
По наблюдениям агентства LETA, со стороны за шествием наблюдало относительно небольшое число протестующих. Большинство из них стояли у здания Кабинета министров на перекрестке улиц Элизабетес и Бривибас.
Один мужчина при помощи рупора на русском языке выкрикивал в адрес участников шествия фразы, которыми выражал недовольство мероприятием. Кроме того, у здания Кабмина стояли двое мужчин с плакатами, на которых было написано "Грех тебя погубит".
Галерея: Шествием завершается неделя Рижского прайда
За ходом мероприятия следила полиция, территория Верманского сада была огорожена. Провокаций с целью вызвать беспорядки не наблюдалось.
Мэр Риги Мариньш Стакис поддерживает шествие прайда из окна - он вывесил флаг. pic.twitter.com/wPFxGEVZPM— Rus.Tvnet.lv (@Tvnet_Rus) June 18, 2022
После шествия в 15:00 в Верманском саду состоялся заключительный концерт "Вместе за свободу!", на котором выступили многие известные латвийские артисты и музыканты.
"На этой неделе Сейм снова решил не включать проект Закона о гражданском союзе в повестку дня. В настоящее время законодатель намеренно не выполняет постановление Конституционного суда, президент Латвии также избегает решения этого вопроса. Законопроект о гражданском союзе является тестом на то, насколько мы можем быть по-настоящему свободными и уважать свободу других людей, поэтому мы призываем всех пройти шествием и за такие семьи, сигнализируя политикам, что мы в Латвии уважаем права человека и хотим, чтобы наши близкие чувствовали себя защищенными", - сказал представитель объединения ЛГБТ и их друзей "Мозаика" Каспарс Залитис.
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