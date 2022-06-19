Фото и видео ⟩ Кульминация недели Рижского прайда: в шествии приняли участие 5000 человек

"На этой неделе Сейм снова решил не включать проект Закона о гражданском союзе в повестку дня. В настоящее время законодатель намеренно не выполняет постановление Конституционного суда, президент Латвии также избегает решения этого вопроса. Законопроект о гражданском союзе является тестом на то, насколько мы можем быть по-настоящему свободными и уважать свободу других людей, поэтому мы призываем всех пройти шествием и за такие семьи, сигнализируя политикам, что мы в Латвии уважаем права человека и хотим, чтобы наши близкие чувствовали себя защищенными", - сказал представитель объединения ЛГБТ и их друзей "Мозаика" Каспарс Залитис.