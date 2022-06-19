Галерея ⟩ В три раза дороже: цены на эстонскую клубнику кусаются

Прежде всего посетители рынка искали товары, за которыми они обычно ходят на рынок или за которыми специально пришли, пишет Pärnu Postimees.

Клубника сейчас, перед Ивановым днем, является ходовым товаром, и многие хотят купить ягоды именно на рынке. В основном по-прежнему продается польская клубника, которая стоит от 3,50 до 4,50 евро за килограмм.

А эстонская клубника стоит 10–12 евро за килограмм. На рынке было всего два торговца отечественной ягодой, и ни один из них не был производителем. Тех, кто сам выращивает клубнику, на рынке еще не видно.

Эльвира, которая продавала клубнику из Тартумаа, подтвердила, что из-за цены местные ягоды покупают реже, чем польские. То же самое было слышно и от других продавцов клубники, к которым выстраивались очереди из покупателей. Спелых ягод еще слишком мало и поэтому цена высокая.

На прилавках уже было много свежих домашних овощей: огурцы, помидоры, укроп, лук, разные салаты. Однако после прохладной и поздней весны было удивительно увидеть в продаже местный картофель. По словам владельца хутора Ванатоа в Аудру Яана, картофель выращивали в теплице, ценник - семь евро за килограмм. .

Поскольку на ярмарке в честь Иванова дня в почете были изделия ручной работы, в дополнение к обычным рыночным товарам привлекали внимание и те товары, которые каждый день там не увидишь. Молодой человек из Ярвамаа стоял за пивным краном с табличкой, что это пиво ручной работы. Напиток производится в небольшой пивоварне в деревне Моэ. В полдень любителей пива особо не наблюдалось.