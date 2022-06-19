Тартуский административный суд рассмотрел жалобу уволенного с поста исполняющего обязанности генерального директора Департамента по делам образования и молодежи (Harno) Марта Лайдметса и вынесет решение по ней во второй половине июля, об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь суда Аннетт Крейтсманн.
Бывший работник Министерства образования через суд требует выплаты трех зарплат
Истец требует признать незаконным уведомление о своем увольнении с должности в том виде, в котором оно было сделано министерством, настаивая на изменении формулировок.
"Он также требует от ответчика выплаты компенсации в размере его трех средних ежемесячных зарплат", - добавила Крейтсманн.
По ее словам, суд вынесет свое решение по жалобе 20 июля.
По данным rus.err.ee, зарплата Марта Лайдметса на пост и.о. гендиректора Harno составляла 4700 евро в месяц.
Напомним, что в конце 2021 года Министерство образования сообщило, что в ходе начатого во время структурной реформы анализа работы и сделок департамента выявлены существенные недостатки работы Марта Лайдметса. Основные претензии относились к превышению полномочий и взятые в этой связи неоправданные имущественные обязательства.