Бывший работник Министерства образования через суд требует выплаты трех зарплат

Истец требует признать незаконным уведомление о своем увольнении с должности в том виде, в котором оно было сделано министерством, настаивая на изменении формулировок.

"Он также требует от ответчика выплаты компенсации в размере его трех средних ежемесячных зарплат", - добавила Крейтсманн.

По ее словам, суд вынесет свое решение по жалобе 20 июля.

По данным rus.err.ee, зарплата Марта Лайдметса на пост и.о. гендиректора Harno составляла 4700 евро в месяц.