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Бывший работник Министерства образования через суд требует выплаты трех зарплат

rus.postimees.ee
Бывший работник Министерства образования через суд требует выплаты трех зарплат
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Март Лайдметс.
Март Лайдметс. Фото: Tairo Lutter

Тартуский административный суд рассмотрел жалобу уволенного с поста исполняющего обязанности генерального директора Департамента по делам образования и молодежи (Harno) Марта Лайдметса и вынесет решение по ней во второй половине июля, об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь суда Аннетт Крейтсманн.

Истец требует признать незаконным уведомление о своем увольнении с должности в том виде, в котором оно было сделано министерством, настаивая на изменении формулировок.

"Он также требует от ответчика выплаты компенсации в размере его трех средних ежемесячных зарплат", - добавила Крейтсманн.

По ее словам, суд вынесет свое решение по жалобе 20 июля.

По данным rus.err.ee, зарплата Марта Лайдметса на пост и.о. гендиректора Harno составляла 4700 евро в месяц.

Напомним, что в конце 2021 года Министерство образования сообщило, что в ходе начатого во время структурной реформы анализа работы и сделок департамента выявлены существенные недостатки работы Марта Лайдметса. Основные претензии относились к превышению полномочий и взятые в этой связи неоправданные имущественные обязательства.

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