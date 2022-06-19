«Я хочу плакать»: жители Латвии возмущены новыми ценами на чипсы

adažu draugu paka 3.29

это преступление какое-то pic.twitter.com/Bvqo7rqtHC — zońka🇱🇻 (@sonjahvatit) June 14, 2022

"Если я увижу еще один TikTok с ценами на чипсы Ādažu, я просто застрелюсь"

Ja es redzēšu vēl kaut vienu tiktoku par Ādažu čipsu cenām, vnk nošaušos. — Čiksīte👁️👄👁️ (@p_beatrixe) June 14, 2022

"Хотел сходить в магазине купить чипсы Ādažu и на оставшиеся деньги какую-то мелочь. Вышло только какую-то мелочь..."

Gribēju veikalā nopirkt Ādažu čipšus un par atlikušo naudu, kaut kādus sīkumus. Sanāca tikai kaut kādi sīkumi.. #NoMoreČipši — Ingus B (@IngusB) June 13, 2022

Утром 15 июня в Rimi в здании Origo One вышеупомянутые чипсы можно было найти по акционной цене:

Фото: RUS TVNET

Фото: RUS TVNET

Фото: RUS TVNET

В свою очередь, в 8:30 утра в супермаркете Maxima XXX на А. Сахарова в Риге на полках были лишь отдельные виды чипсов:

Фото: RUS TVNET

Та же самая ситуация и в Barbora. По набору в строке поиска слова "Ādažu" можно найти лишь эти продукты:

Фото: скриншот

В чем дело?

Пользователи TikTok стали возмущаться ростом цен не только в комментариях обзоров, но и в комментариях аккаунта самой марки.

Фото: TikTok

В итоге компания дала публичный комментарий, почему цены на чипсы выросли:

"К сожалению, мы были вынуждены поднять цену. До этого масло закупали в Украине, но производство масла разрушено. Цена в магазинах может отличаться, так как у каждого магазина своя ценовая политика. Однако чипсы Ādažu можно купить на oveikals.lv по цене производителя.