"Чипсы из золота", "Пачка олигархов", "Я хочу плакать", "До сегодняшнего дня Pringles были самыми дорогими" - жители Латвии обратили внимание на новые цены на чипсы Ādažu и были, мягко говоря, шокированы. В то время как в TikTok появляется все больше обзоров новых цен, компания объяснила, в чем дело - виновата война, пишет Rus.TVNET.
«Я хочу плакать»: жители Латвии возмущены новыми ценами на чипсы
Торговая марка Ādažu Čipsi принадлежит предприятию по производству кондитерских изделий и закусок в странах Балтии Orkla Latvija. Среди представляемых компанией брендов - Laima, Selga, Staburadze, Ādažu Čipsi, Taffel The Original Snacks, Pedro, Spilva, Latplanta, Gutta и Everest.
Что случилось?
В июне в соцсетях TikTok и Twitter стали появляться публикации, в которых пользователи высказывали свое возмущение относительно цен на латвийские чипсы Ādažu.
@pukinskis.artis2 @nottkitty ♬ Cpr - cupcakKe @roytherauzy Es pis @Ādažu Čipsi ♬ original sound - roy @katrina.plocane #stitch with @calukss cēsu rimčiks rullē #adazucipsi #cenas #fyp ♬ original sound - 😐
Esmu šokā! 5eiro????? Par 3 kartupeļiem? Negribat, lūdzu, paksaidrot? @RimiLatvija @Adazu_cipsi pic.twitter.com/iqTInhppd1— Jānis Lūsēns (@JanisLusens) June 13, 2022
izvēlies Latvijas preci— 😷лллмбрускø😷 (@winishkoitwitty) June 12, 2022
Ādažu čipsi #cenas_LV#цены pic.twitter.com/ryKcOs3yeT
"Ты богат, если еще можешь позволить себе чипсы Ādažu"
Tu esi bagāts ja vari vēl atļauties Ādažu čipšus— Jana Dūzele (@DuzeleJana) June 14, 2022
Цены на снеки стали заметно выше - так, пользователи обратили внимание на стоимость чипсов в основном в торговой сети Rimi. Судя по публикациям:
- за ĀDAŽU DRAUGU PAKA (210 г) придется заплатить около 3,29 евро;
- за ĀDAŽU DRAUGU PAKA со вкусом томатов (180 г) - 3,29 евро;
- за ĀDAŽU MEGA PAKA со вкусом лука и сметаны (300 г) придется отдать 5,35 евро, по скидке они обойдутся в 2,85 евро.
adažu draugu paka 3.29— zońka🇱🇻 (@sonjahvatit) June 14, 2022
это преступление какое-то pic.twitter.com/Bvqo7rqtHC
"Если я увижу еще один TikTok с ценами на чипсы Ādažu, я просто застрелюсь"
Ja es redzēšu vēl kaut vienu tiktoku par Ādažu čipsu cenām, vnk nošaušos.— Čiksīte👁️👄👁️ (@p_beatrixe) June 14, 2022
"Хотел сходить в магазине купить чипсы Ādažu и на оставшиеся деньги какую-то мелочь. Вышло только какую-то мелочь..."
Gribēju veikalā nopirkt Ādažu čipšus un par atlikušo naudu, kaut kādus sīkumus. Sanāca tikai kaut kādi sīkumi.. #NoMoreČipši— Ingus B (@IngusB) June 13, 2022
Утром 15 июня в Rimi в здании Origo One вышеупомянутые чипсы можно было найти по акционной цене:
В свою очередь, в 8:30 утра в супермаркете Maxima XXX на А. Сахарова в Риге на полках были лишь отдельные виды чипсов:
Та же самая ситуация и в Barbora. По набору в строке поиска слова "Ādažu" можно найти лишь эти продукты:
В чем дело?
Пользователи TikTok стали возмущаться ростом цен не только в комментариях обзоров, но и в комментариях аккаунта самой марки.
В итоге компания дала публичный комментарий, почему цены на чипсы выросли:
"К сожалению, мы были вынуждены поднять цену. До этого масло закупали в Украине, но производство масла разрушено. Цена в магазинах может отличаться, так как у каждого магазина своя ценовая политика. Однако чипсы Ādažu можно купить на oveikals.lv по цене производителя.
Как только мы сможем снизить цены, мы постараемся это сделать. Мы читаем каждый комментарий, и ваше мнение для нас очень важно!" - сообщил аккаунт @adazu_cipsi в TikTok.