Сергей Гаранжа покинет пост директора Линнамяэского русского лицея в конце лета

"Сергей Гаранжа будет работать до конца августа, после этого мы попытаемся в кратчайшие сроки найти нового руководителя. Думаю, что конкурс на эту должность объявим немного заранее - в первой половине или середине августа. Надеюсь, что новый человек на должность директора таллиннского Линнамяэского русского лицея будет найден к новому учебному году", - сказал вице-мэр Таллинна по вопросам образования Вадим Белобровцев.