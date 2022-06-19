В мае объявивший о своем решении уйти с поста директора таллиннского Линнамяэского русского лицея Сергей Гаранжа доработает в этой должности до конца лета, сообщает rus.err.ee.
Сергей Гаранжа покинет пост директора Линнамяэского русского лицея в конце лета
Сергей Гаранжа покинет пост директора Линнамяэского русского лицея в конце лета
"Сергей Гаранжа будет работать до конца августа, после этого мы попытаемся в кратчайшие сроки найти нового руководителя. Думаю, что конкурс на эту должность объявим немного заранее - в первой половине или середине августа. Надеюсь, что новый человек на должность директора таллиннского Линнамяэского русского лицея будет найден к новому учебному году", - сказал вице-мэр Таллинна по вопросам образования Вадим Белобровцев.
64-ю среднюю школу Таллинна, позднее переименованную в Линнамяэский русский лицей, Сергей Гаранжа возглавлял с момента ее основания в 1988 году, приняв учебное заведение еще недостроенным.
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