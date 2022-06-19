Вс, 19.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Таллиннский аэропорт занял второе место среди аэропортов Восточной Европы

rus.postimees.ee
Таллиннский аэропорт занял второе место среди аэропортов Восточной Европы
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Таллиннский аэропорт.
Таллиннский аэропорт. Фото: Konstantin Sednev

На премии World Airport Awards 2022 лучшим аэропортом мира второй год подряд был признан Международный аэропорт Хамад в Катаре. Таллиннский аэропорт занял второе место среди аэропортов Восточной Европы, уступив аэропорту Будапешта.

Премия World Airport Awards 2022 – это международное признание, которое ежегодно присуждается лучшим аэропортам в разных регионах. В этом году победители были объявлены 16 июня на выставке Passenger Terminal EXPO в Париже. 

«Несмотря на трудные времена, Таллиннский аэропорт сумел сохранить свои позиции и в очередной раз получил признание среди лучших аэропортов. Мне очень приятно, что мы заняли такое высокое место в этом рейтинге и опередили наших южных соседей», – сказал председатель правления концерна Рийво Тувике.

Хороший результат Таллиннского аэропорта стал возможен благодаря совместным усилиям сотрудников аэропорта и работников всех работающих в аэропорту предприятий. «Последние два года были трудными для аэропортов и авиации в целом, но мы сделали все возможное, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом. Я благодарен всем, кто работает в аэропорту, потому что вместе мы можем высоко держать флаг аэропорта, – добавил Тувике. – В этом году мы приложили много усилий и трудились в поте лица, но впереди нас ждет еще трудное лето. Мы сохраним высокое качество обслуживания и будем продолжать в том же духе!»

Исследование SKYTRAX – это глобальное исследование пассажиров аэропортов, на основе которого ежегодно составляется рейтинг лучших аэропортов мира. В исследовании принимают участие более 550 аэропортов, и пассажиры оценивают услуги аэропортов на протяжении всего пути следования: от входа в аэропорт до посадки в самолет. 

Ключевые слова
Наверх