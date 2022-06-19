На премии World Airport Awards 2022 лучшим аэропортом мира второй год подряд был признан Международный аэропорт Хамад в Катаре. Таллиннский аэропорт занял второе место среди аэропортов Восточной Европы, уступив аэропорту Будапешта.
Таллиннский аэропорт занял второе место среди аэропортов Восточной Европы
Премия World Airport Awards 2022 – это международное признание, которое ежегодно присуждается лучшим аэропортам в разных регионах. В этом году победители были объявлены 16 июня на выставке Passenger Terminal EXPO в Париже.
«Несмотря на трудные времена, Таллиннский аэропорт сумел сохранить свои позиции и в очередной раз получил признание среди лучших аэропортов. Мне очень приятно, что мы заняли такое высокое место в этом рейтинге и опередили наших южных соседей», – сказал председатель правления концерна Рийво Тувике.
Хороший результат Таллиннского аэропорта стал возможен благодаря совместным усилиям сотрудников аэропорта и работников всех работающих в аэропорту предприятий. «Последние два года были трудными для аэропортов и авиации в целом, но мы сделали все возможное, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом. Я благодарен всем, кто работает в аэропорту, потому что вместе мы можем высоко держать флаг аэропорта, – добавил Тувике. – В этом году мы приложили много усилий и трудились в поте лица, но впереди нас ждет еще трудное лето. Мы сохраним высокое качество обслуживания и будем продолжать в том же духе!»
Исследование SKYTRAX – это глобальное исследование пассажиров аэропортов, на основе которого ежегодно составляется рейтинг лучших аэропортов мира. В исследовании принимают участие более 550 аэропортов, и пассажиры оценивают услуги аэропортов на протяжении всего пути следования: от входа в аэропорт до посадки в самолет.