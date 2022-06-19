«Марш смерти». Как девять отважных женщин помогли друг другу спастись весной 1945-го

"В списке выдающихся героев французского Сопротивления [составленном по распоряжению президента де Голля] значится 1038 человек, и среди них всего шесть женщин, четырех из которых на тот момент уже не было в живых. Это смехотворно мало, с учетом того, что мужчин и женщин в Сопротивлении было примерно поровну".

Участницы этой истории долго не виделись, за исключением Джиджи и Мены, которые остались близкими подругами и сделались крестными матерями детей друг друга.

"Те, кто еще оставался в живых, в последний раз собрались вместе примерно в то время, когда двоюродная бабушка поведала мне свою эпопею. Я бы сказала, запоздалое свидание", - говорит Гвен.

Что случилось с маленькой Франс?

Гвен разыскивала ее три года. "По чистой случайности я наконец нашла ее. Оказалось, что она живет на юге Франции относительно недалеко от меня. "Надо же, - сказала она при встрече, - я дожила до 70 лет и только теперь узнала столько нового о маме!"

"Зинка" Шатнэ после войны отыскала дочь, но тяжело болела туберкулезом, которым заразилась в лагере, перенесла несколько операций и часто не могла заниматься девочкой, отсылая ее к родственникам. Она умерла в 1978 году, так и не поведав дочери о своих приключениях.

"В лагере Зинка все время повторяла, что обязана вынести всё и спастись ради дочери, а дочь только от меня узнала, как важна она была для мамы и как помогла ей выжить", - говорит Гвен.

Элен Подляски скончалась в 2012 году в возрасте 93 лет. По словам внучатой племянницы, до самого конца случались минуты, когда было ясно, что прошлое продолжает ее преследовать.