Фото ⟩ Размером с шесть футбольных полей: смотрите, что творится на складе Lidl

Ежедневно в 300-километровый путь из Риги в Эстонию отправляются от 15 до 24 забитых товарами грузовиков. Напрямую в Эстонию поступают только те товары, которые подпадают под другие регуляции Эстонии, например, табачные изделия, пояснил член правления Lidl в Эстонии и Латвии Мачей Урбански.

Количество эстонских товаров в ассортименте Lidl значительно увеличилось по сравнению с тем, что было сразу после открытия. Тогда выбор местной продукции оставался в пределах десяти товаров, сейчас же список расширился до сотни именований. Молоко Lidl также производится в Эстонии.

Для того, чтобы открыть такой склад в Эстонии, необходимо значительно увеличить объемы местных грузов. В настоящее время в Эстонии восемь магазинов, в этом году планируется открыть еще три магазина: один в Тарту, другой в Таллинне на Академия-теэ и третий в Йыхви.

Член правления Lidl в Эстонии и Латвии Мачей Урбански. Фото: Ardo Kaljuvee

Хотя Эстония и Латвия со стороны кажутся похожими, потребительские привычки людей различаются, и количество товаров, планируемых для Эстонии и Латвии, различно. Например, рыба не так популярна среди латышей, как среди эстонцев, сказал Урбански. С другой стороны, между двумя странами нет существенной разницы с точки зрения размера покупательской корзины.

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