Открывшийся в прошлом году склад Lidl, размер которого сравним с шестью футбольными полями, снабжает товарами как латвийские, так и эстонские магазины. Товары, произведенные в Эстонии, также отправляются на латвийский склад, прежде чем вернуться на внутренний рынок, пишет Postimees.
Фото ⟩ Размером с шесть футбольных полей: смотрите, что творится на складе Lidl
Ежедневно в 300-километровый путь из Риги в Эстонию отправляются от 15 до 24 забитых товарами грузовиков. Напрямую в Эстонию поступают только те товары, которые подпадают под другие регуляции Эстонии, например, табачные изделия, пояснил член правления Lidl в Эстонии и Латвии Мачей Урбански.
Количество эстонских товаров в ассортименте Lidl значительно увеличилось по сравнению с тем, что было сразу после открытия. Тогда выбор местной продукции оставался в пределах десяти товаров, сейчас же список расширился до сотни именований. Молоко Lidl также производится в Эстонии.
Для того, чтобы открыть такой склад в Эстонии, необходимо значительно увеличить объемы местных грузов. В настоящее время в Эстонии восемь магазинов, в этом году планируется открыть еще три магазина: один в Тарту, другой в Таллинне на Академия-теэ и третий в Йыхви.
Хотя Эстония и Латвия со стороны кажутся похожими, потребительские привычки людей различаются, и количество товаров, планируемых для Эстонии и Латвии, различно. Например, рыба не так популярна среди латышей, как среди эстонцев, сказал Урбански. С другой стороны, между двумя странами нет существенной разницы с точки зрения размера покупательской корзины.
Как оценить качество?
Какими должны быть бананы, которые можно отправить в магазин? Выясняется, что далеко не все: по шестибалльной шкале для отправки в магазин подходят только два варианта. Внешний вид других овощей также подлежит контролю качества на складе: измеряется размер плода, оценивается форма, степень спелости, цвет и другие показатели, характеризующие качество продукта.
Но оценка не ограничивается только внешним видом, важен и вкус. Работники склада не проверяют это на свой вкус, а, например, сладкий и сочный фрукт измеряют специальным прибором, в который выдавливают каплю фруктового сока и оценивают его сахаристость, сказал руководитель логистического центра Марек Фрайберг.
Одним из важнейших критериев качества является свежесть. По словам Фрайберга, свежие овощи, поступающие на склад Lidl, должны быть отправлены в тот же день, поскольку это единственный способ гарантировать свежесть продуктов.
Если контроль качества осуществляется при каждой поставке фруктов и овощей, пестициды также проверяются, но выборочно.
Для хранения товаров на складе есть шесть различных температурных зон, что позволяет хранить в одном здании как свежие, так и замороженные товары. Продукты глубокой заморозки хранятся при 24 градусах мороза, свежие молочные и мясные продукты при одном градусе, экзотические фрукты и овощи в помещении с четырьмя градусами и влажностью 90-95%, обычные фрукты и овощи хранятся при 14 градусах. Самое теплое помещение на удивление для шоколада - они хранятся при температуре 20 градусов. Для всех остальных продуктов предусмотрена температура 18 градусов.
Логистический центр Lidl в Риге является самым современным в странах Балтии. Полки высотой 12,5 метров в ширину достигают трех километров. Под каждой полкой есть спринклер, что повышает пожаробезопасность склада.
Центр перерабатывает тепло, вырабатываемое морозильным холодильным оборудованием, электроэнергию получают из 100% возобновляемых источников, оптимизируется использование воды и сортируются 30 различных видов отходов. Общая площадь центра составляет 51 000 кв.м, из которых 45 000 кв.м занимает склад, остальное — офис. Также в комплексе есть столовая для персонала, где питание предоставляется бесплатно.
Строительство здания обошлось более чем в 55 миллионов евро.