Эксперт: зависимым от импорта из России и Беларуси фирмам необходимо планировать риски

Полное прекращение импорта из этих стран означает для эстонских предприятий дополнительные расходы на 860 миллионов евро в ценах 2021 года.

В 2021 году в Эстонию было импортировано товаров на общую сумму 20 миллиардов евро, из которых импорт на 2,1 миллиарда евро поступил из России и на 0,6 миллиарда евро из Беларуси. Из-за стремительного роста цен на энергоносители денежный показатель импорт товаров из этих стран вырос по сравнению с 2020 годом почти вдвое.

«Полное прекращение импорта из России и Белоруссии означало бы для эстонских предприятий дополнительные расходы в размере 860 миллионов евро в 2021 году, – отметил эксперт Центра мониторинга развития Уку Варблане. – Поскольку смягчения санкций и возвращения торговых отношений на нормальный уровень в ближайшее время не ожидается, предприятиям необходимо вовремя планировать риски и находить альтернативные каналы поставок. Многие предприятия уже работают в этом направлении».

Согласно краткому отчету, две трети 540 проанализированных товарных групп товаров-заменителей стоят дороже, чем импортированные из России или Беларуси. «В некоторых товарных группах замещающие товары из других стран стоят во много раз дороже, в некоторых случаях несколько дешевле. Однако это не означает, что производственные ресурсы из России и Белоруссии всегда можно легко заменить, так как они могут иметь специфические характеристики, и эстонские предприятия с учетом этого разрабатывали свою продукцию соответствующим образом», – пояснил Варблане.

По его словам, структура импорта из России и Беларуси очень концентрированная – 80 процентов их импорта в Эстонию приходится на пять крупнейших товарных групп. «Самые большие дополнительные расходы связаны с замещением импорта топлива, изделий из дерева, металлов и изделий из металла, а также, например, соли и льняных тканей, – добавил Варблане. – Например, три четверти объемов импортируемой в Эстонию железной проволоки поступает из России-Беларуси, и ее замена означает увеличение затрат на 81 процент».