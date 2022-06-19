Куда исчезла моя машина: выросло ли в Эстонии число угонов и какие марки автомобилей в опасности?

«Сегодня ночью с парковки у дома на улице Аардла в Тарту, недалеко от Lõunakeskus, угнали мой любимый автомобиль Toyota Land Cruiser с номерным знаком 532 JDX. Автомобиль темно-коричневая, и я очень-очень хочу, чтобы он вернулся домой», — написала 10 июня жительница Тарту Лийс с просьбой поделиться постом, чтобы машина к ней вернулась.