«Я очень-очень хочу, чтобы он вернулся домой», — написала в минувшую пятницу в Facebook жительница Тарту, чей автомобиль Toyota Land Cruiser, припаркованный перед домом на улице Аардла, пропал ночью. Полиция рассказала, увеличилось ли в последнее время количество угонов автомобилей и какая марка автомобилей любимая у угонщиков.
Для подписчиков
Куда исчезла моя машина: выросло ли в Эстонии число угонов и какие марки автомобилей в опасности?
Куда исчезла моя машина: выросло ли в Эстонии число угонов и какие марки автомобилей в опасности?
Неделю назад несчастная женщина, чья шикарная машина исчезла ночью из-под окон дома, поделилась постом в группе Facebook «Märgatud24 Tartus».
Ключевые слова