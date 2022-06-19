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Куда исчезла моя машина: выросло ли в Эстонии число угонов и какие марки автомобилей в опасности?

Анналийза Кёсс
Куда исчезла моя машина: выросло ли в Эстонии число угонов и какие марки автомобилей в опасности?
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Куда пропала моя машина?
Куда пропала моя машина? Фото: Shutterstock

«Я очень-очень хочу, чтобы он вернулся домой», — написала в минувшую пятницу в Facebook жительница Тарту, чей автомобиль Toyota Land Cruiser, припаркованный перед домом на улице Аардла, пропал ночью. Полиция рассказала, увеличилось ли в последнее время количество угонов автомобилей и какая марка автомобилей любимая у угонщиков.

Неделю назад несчастная женщина, чья шикарная машина исчезла ночью из-под окон дома, поделилась постом в группе Facebook «Märgatud24 Tartus».

«Сегодня ночью с парковки у дома на улице Аардла в Тарту, недалеко от Lõunakeskus, угнали мой любимый автомобиль Toyota Land Cruiser с номерным знаком 532 JDX. Автомобиль темно-коричневая, и я очень-очень хочу, чтобы он вернулся домой», — написала 10 июня жительница Тарту Лийс с просьбой поделиться постом, чтобы машина к ней вернулась.

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