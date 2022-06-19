В понедельник электричество подорожает более чем в два раза

По сравнению с воскресеньем, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составляет 110,77 евро, она увеличится на 129 процентов, свидетельствуют данные Nord Pool.

Максимальный тариф зафиксирован на уровне 500 евро в период с 9 до 10 часов.

Минимальный тариф будет с 4 до 6 часов утра, когда цена составит около 109 евро за мегаватт-час.