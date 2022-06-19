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В понедельник электричество подорожает более чем в два раза

rus.postimees.ee
В понедельник электричество подорожает более чем в два раза
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Снимок иллюстративный
Снимок иллюстративный Фото: Lilli Tölp

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool 20 июня вырастет до рекордных в этом году 254,32 евро за мегаватт-час, сообщает Rus.ERR.

По сравнению с воскресеньем, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составляет 110,77 евро, она увеличится на 129 процентов, свидетельствуют данные Nord Pool.

Максимальный тариф зафиксирован на уровне 500 евро в период с 9 до 10 часов.

Минимальный тариф будет с 4 до 6 часов утра, когда цена составит около 109 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве биржевой тариф в понедельник будет примерно на 20 евро выше, чем в Эстонии. В Финляндии цена составит около 226 евро за мегаватт-час.

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