Опрос: рост цен негативно отразился на 76 процентах жителей Эстонии

Лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс отметил, что для того, чтобы люди смогли справляться с ростом цен, необходимо увеличить их доходы.

«Социал-демократы хотят вписать в коалиционный договор пункт о повышении не облагаемого налогом минимума до 800 евро, а также сдвинуть границу, с которой взымается налог, что увеличит доходы людей с низкой и средней зарплатой в пределах от 720 до 1 320 евро в год», – подчеркнул он.

«Согласно нашим подсчетам, от такого налогового изменения выиграют две трети работающих людей. По сути, это единственная возможность сохранить людям привычный для них уровень жизни. Социал-демократы считают, что каждый заслуживает того, чтобы достойно жить на свою зарплату, а не просить у государства различные временные пособия», – сказал Лаури Ляэнеметс.

Подавляющее большинство участников уверены, что для правительства и госбюджета приоритетом должны быть шаги, направленные на сохранение привычного уровня жизни людей. Лишь 10 процентов сочли, что люди сами должны изменить свое обычное потребление.