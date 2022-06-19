46 процентов людей сократили свои обычные расходы на продукты питания, 44 процента респондентов сознательно экономят электроэнергию. 32 процента опрошенных отложили ремонт дома или квартиры, 13 процентов были вынуждены отказаться от запланированной покупки жилья. 8 процентов жителей Эстонии не выкупают выписанные им лекарства. Треть участников опроса были вынуждены изменить свои планы на отпуск, следует из результатов исследования, проведенного фирмой Norstat по заказу Социал-демократической партии.
Опрос: рост цен негативно отразился на 76 процентах жителей Эстонии
Лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс отметил, что для того, чтобы люди смогли справляться с ростом цен, необходимо увеличить их доходы.
«Социал-демократы хотят вписать в коалиционный договор пункт о повышении не облагаемого налогом минимума до 800 евро, а также сдвинуть границу, с которой взымается налог, что увеличит доходы людей с низкой и средней зарплатой в пределах от 720 до 1 320 евро в год», – подчеркнул он.
«Согласно нашим подсчетам, от такого налогового изменения выиграют две трети работающих людей. По сути, это единственная возможность сохранить людям привычный для них уровень жизни. Социал-демократы считают, что каждый заслуживает того, чтобы достойно жить на свою зарплату, а не просить у государства различные временные пособия», – сказал Лаури Ляэнеметс.
Подавляющее большинство участников уверены, что для правительства и госбюджета приоритетом должны быть шаги, направленные на сохранение привычного уровня жизни людей. Лишь 10 процентов сочли, что люди сами должны изменить свое обычное потребление.
Исследование, в рамках которого опросили 1 000 респондентов, было проведено в конце мая.