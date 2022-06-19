Деревообработчики: на рынке гранул в Европе поднялся ажиотаж

По его словам, тревога основана на предположении, что цены на гранулы будут расти и дальше, а потому, начиная с апреля, уже закупаются запасы на следующий отопительный сезон.

Клаус отмечает, что запасы никогда прежде не делались так рано, и, естественно, производители не были готовы к такому наплыву спроса. Поэтому сложно делать прогнозы цен. Если бы цена определялась только факторами затрат, то оснований для ее значительного роста нет.

"Однако на рынке на цену сильно влияют эмоции покупателя и потребителя, и если покупатель уверен, что цены будут только расти и поэтому он должен покупать по любой цене сегодня, то цены, скорее всего, и будут расти", - говорит Клаусс.

Обычное трехметровое полено, из которого производят колотые дрова, в прошлом году стоило чуть более 20 евро за кубометр, а сегодня - около 60 евро. В свою очередь, цена на березовые дрова высшего качества в настоящее время превышает 100 евро за кубометр, отмечает Клаус.