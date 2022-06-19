Президент Молдовы подписала закон о запрете новостных программ из России

Президент Молдовы Майя Санду подписала закон об информационной безопасности, запрещающий новостной и аналитический контент из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении, к которым относится Россия. Об этом сообщила глава Совета по телевидению и радио республики Лилиана Вицу в субботу, 18 июня, передает местное агентство новостей IPN.

По словам Вицу, закон будет опубликован и вступит в силу на следующей неделе, после чего за распространение дезинформации и контента, вводящего в заблуждение, будут действовать штрафы вплоть до временной блокировки СМИ.

Под дезинформацией в законе подразумевается «намеренное распространение ложной информации, созданной для нанесения ущерба личности, социальной группе, организации или безопасности государства». За ее распространение предусмотрены штрафы от 40 до 100 тысяч леев (от 2 до 5 тысяч евро), а также приостановление лицензии на вещание на срок до 7 дней. Контролировать исполнение закона будет Совет по телерадиовещанию.

Под запретом российская пропаганда

Во время голосования в парламенте закон поддержали 54 депутата из 101 - все они из правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Оппозиция закон резко раскритиковала. «Он направлен прежде всего на то, чтобы уничтожить российское телевещание в Молдове, а мы против любых запретов», – говорил DW депутат-коммунист Константин Старыш.