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За собранные для отопления в лесу ветки придется заплатить

rus.postimees.ee
За собранные для отопления в лесу ветки придется заплатить
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Лес. Снимок иллюстративный
Лес. Снимок иллюстративный Фото: Arvo Meeks

Собирать в государственном лесу ветки и древесные отходы для растопки печи можно только при наличии соответствующего разрешения.

В связи с высокими ценами на энергоресурсы люди, у которых дома есть печи, начали активно запасаться дровами. В Латвии и Польше многие уже давно сами ходят в лес за валежником, однако для этого нужно иметь соответствующее разрешение. В Эстонии за собранные в лесу ветки также нужно платить.

Руководитель отдела сбыта древесины RMK Ульвар Кауби сказал, что RMK предлагает три способа получения древесины. Подробнее читайте, на Rus.ERR.

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