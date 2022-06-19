За собранные для отопления в лесу ветки придется заплатить

В связи с высокими ценами на энергоресурсы люди, у которых дома есть печи, начали активно запасаться дровами. В Латвии и Польше многие уже давно сами ходят в лес за валежником, однако для этого нужно иметь соответствующее разрешение. В Эстонии за собранные в лесу ветки также нужно платить.