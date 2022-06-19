Собирать в государственном лесу ветки и древесные отходы для растопки печи можно только при наличии соответствующего разрешения.
За собранные для отопления в лесу ветки придется заплатить
За собранные для отопления в лесу ветки придется заплатить
В связи с высокими ценами на энергоресурсы люди, у которых дома есть печи, начали активно запасаться дровами. В Латвии и Польше многие уже давно сами ходят в лес за валежником, однако для этого нужно иметь соответствующее разрешение. В Эстонии за собранные в лесу ветки также нужно платить.
Руководитель отдела сбыта древесины RMK Ульвар Кауби сказал, что RMK предлагает три способа получения древесины. Подробнее читайте, на Rus.ERR.
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