Рада запретила исполнять российскую музыку в Украине. Исключение сделают для осудивших войну

«Служба безопасности Украины имеет право не раскрывать оснований, которые стали причиной отказа во включении лица в список или исключения из него», – сказано в принятом законе.

Как недавно рассказывали корреспонденты Русской службы Би-би-си, только за последние недели в России отменили несколько выступлений артистов, выступивших против войны с Украиной. Музыкантам, которые остались в России, при этом не поддержав войну, выступать все сложнее.

Под запретом также российские книги

В воскресенье украинские депутаты также запретили выпуск, ввоз и распространение в Украине издательской продукции из Беларуси, России и оккупированных этой страной территорий Украины. Вместе с тем, запрет не будет распространяться на книги, изданные в Украине до 1 января 2023 года.

Книги Фото: Getty Images

Если книга написана на русском языке, но ее автором является не гражданин России (и она не подпадает под другие законодательные ограничения), ее можно ввозить, но при наличии специального разрешения. При этом парламент отменил все ранее выданные разрешения на ввоз и распространение такой продукции.

Те, кто приезжает на территорию Украины, смогут привести с собой личные российские книги, которые они не планируют распространять, – но не более чем 10 экземпляров. Такие издание также не должны быть включены в составленный властями реестр издательской продукции антиукраинского содержания.