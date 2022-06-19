На перекрестке столичных улиц Ситси и Колпи продолжаются ремонтные работы

«Улица Ситси проходит масштабное обновление, работы ведутся и под землей: обновляется водопровод и канализация. До начала работ было неизвестно, в каком именно состоянии трубы и кабели. Теперь же стало понятно, что первоначальный план надо дополнить, и поэтому работы с трубопроводом и электрокабелем на перекрестке Ситси и Копли займут больше времени», – пояснила старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Старейшина добавила, что строительные работы по-прежнему не повлияют на движение общественного транспорта, доступ к недвижимости будет обеспечен. «Остальное движение перенаправлено через улицы Эрика и Сыле. Согласно плану, работы завершатся к среде, 22 июня».

Перекресток улиц Копли и Ситси будет частично закрыт в связи со строительством водопровода и канализации, а также восстановлением дорожного покрытия. Кроме прежнего закрытия улицы Ситси будет закрыта часть улицы Копли, ведущая в центр.

В ходе работ по реконструкции улицы Ситси на отрезке между улицами Сыле и Копли будут заменены бордюры, восстановлено озеленение. На проезжую часть и тротуар положат новый асфальт, нанесут разметку. На перекрестках улицы Ситси, а также улиц Сыле и Копли будут обновлены водопровод и канализация. Трассовые работы выполняются от перекрестка улиц Ситси и Сыле по направлению к улице Копли. Договорной срок сдачи объекта – июль 2022 года.