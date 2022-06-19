На 77-м году жизни скончался экс-госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис, сообщил «Интерфаксу» его пресс-секретарь Андрей Марков.
Cкончался первый и единственный госсекретарь России Геннадий Бурбулис
Марков отметил, что смерть Бурбулиса была неожиданной.
«Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос "Угроза глобальному миропорядку"», – добавил Марков.
Являлся ближайшим соратником Бориса Ельцина в начале его президентства, один из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и участник его подписания со стороны РСФСР.
Занимал пост государственного секретаря России с июля 1991 года, первого вице-премьера – с ноября 1991 года и по декабрь 1992 года.
В 1993-1999 годах был депутатом Госдумы, в 2000-2001 годах – вице-губернатором Новгородской области. Затем с 2001 Бурбулис был сенатором от этого региона. В 2007 году Совет Федерации прекратил полномочия Бурбулиса.
С 2007 по август 2010 года был советником председателя Совета Федерации. В этот же период являлся инициатором и первым замруководителя Центра мониторинга законодательства и правоприменительной практики (Центра мониторинга права) при верхней палате, а также руководителем авторского коллектива и научным редактором ежегодных докладов Совфеда о состоянии законодательства в стране.