Cкончался первый и единственный госсекретарь России Геннадий Бурбулис

Марков отметил, что смерть Бурбулиса была неожиданной.

«Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос "Угроза глобальному миропорядку"», – добавил Марков.

Являлся ближайшим соратником Бориса Ельцина в начале его президентства, один из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и участник его подписания со стороны РСФСР.

Занимал пост государственного секретаря России с июля 1991 года, первого вице-премьера – с ноября 1991 года и по декабрь 1992 года.

В 1993-1999 годах был депутатом Госдумы, в 2000-2001 годах – вице-губернатором Новгородской области. Затем с 2001 Бурбулис был сенатором от этого региона. В 2007 году Совет Федерации прекратил полномочия Бурбулиса.