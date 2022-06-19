В мае этого года на первичный учет в авторегистр был поставлен 5071 легковой автомобиль, из которых 2188 – новые, сообщает Rus.ERR.
В мае в Эстонии зарегистрировали свыше 5000 автомобилей: из них менее половины были новыми
В мае в Эстонии зарегистрировали свыше 5000 автомобилей: из них менее половины были новыми
По сравнению с маем 2021 года число зарегистрированных автомобилей выросло на 709 единиц, а по сравнению с апрелем текущего года увеличилось на 970 единиц, свидетельствуют данные Департамента статистики.
В мае также зарегистрировали 830 грузовиков (420 новых), 28 автобусов (19 новых), 443 мотоцикла (216 новых), 168 мопедов (90 новых), 1295 прицепов (115 новых) и 193 трактора (171 новый).
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