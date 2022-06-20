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Одинец: переход детсадов на эстонский возможен не ранее 2024 года

Школам не хватает тысяч учителей, детсадам – сотен
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Одинец: переход детсадов на эстонский возможен не ранее 2024 года
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  • Ближайшие два года как даты перехода даже не обсуждаются
  • Рост цен больше нельзя списывать на свободный рынок
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Вторая неделя коалиционных переговоров должна прояснить, кто, сколько и в чем уступит друг другу. Как далеко зайдут в своих требованиях Партия реформ, Isamaa и социал-демократы? Удастся ли им обойти камни преткновения?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире представитель делегации переговорщиков от социал-демократов, парламентарий и генсек СДПЭ Эдуард Одинец.

Выдержки из беседы:

– Что с переходом школ и детсадов на эстонский? Вы полностью поддерживаете линию Партии реформ и Isaamaa? Или где-то будут расставлены красные флажки?

– Социал-демократы не поддерживают на 100% идеи Партии реформ и Isaamaa. Здесь нужно провести разницу между дошкольным образованием и основным. Мы согласны, что в детсадах нужно начинать переход на эстонский язык обучения, при этом оставив возможность для тех групп и детсадов, где нет возможности перевести все преподавание на эстонский из-за отсутствия педагогов, использовать русский язык как один из языков обучения.

По срокам перехода договоренностей нет.

– О каких датах идет речь? О 1 сентября 2022 года?

– Это просто нереально. Для детских садов нужно найти несколько сотен учителей, чтобы хотя бы 50% преподавания велось на эстонским. 2022 и 2023 годы даже не обсуждаются. Первая возможная дата – 2024 год. Ждем расчеты из Минобраза по подготовке учителей.

По школам – еще больше разногласий. Для социал-демократов важно установить не срок перехода или проценты, а просто понять – реально ли это вообще. И если да, то необходима программа действий, которой в дальнейшем можно будет руководствоваться. И снова все упирается прежде всего в вопрос нехватки учителей. Здесь мы уже говорим не о сотнях, а о тысячах учителей. И пока их нет, невозможно говорить о каком-то переходе. Можно лишь говорить о том, чтобы приступить к широкомасштабной подготовке и переобучению учителей.

– Сможете ли вы отстоять право голоса для неграждан на местных выборах?

– В производстве парламента находится законопроект, подготовленный партией Isamaa, и касается он только граждан России, о серопаспортниках речи не идет. Наша партия уже до коалиционных переговоров и на них самих заявила, что с этой темой мы дальше не идем и больше даже не будем ее обсуждать. Думаю, что этот вопрос будет снят с повестки дня нового правительства, хотя законопроект партии Isamaa может так и остаться в производстве парламента.

– Во что могут вылиться поиски компромисса по самым сложным темам?

– Все три стороны надеются, что поиски компромисса выльются в коалиционное соглашение. Мы работаем в таком темпе, чтобы по всем пунктам договориться на этой неделе, еще до Иванова дня. На выходных подведем итоги, подшлифуем текст. При таком раскладе на следующей неделе Эстония, возможно, получит уже новое правительство.

– Это означает, что к этому времени уже будут распределены и министерские портфели…

– Да, это так. Однако распределение портфелей, как правило, происходит на самом последнем этапе коалиционных переговоров. Думаю, что председатели партий уже общаются на эту тему. В принципе, именно они и решают этот вопрос между собой. Их обычно закрывают в одной комнате и не выпускают, пока они не договорятся. И делается это тогда, когда есть 100-процентная уверенность в том, что коалиция состоится.

В нашем прошлом совместном правительстве все портфели разделили на паритетной основе. Надеюсь, что таким же образом они распределятся и на этот раз.

– Что из требований станет разменной монетой, если говорить об уступках? Чем придется пожертвовать?

– Уступки будут необходимы там, где мы не сможем договориться. Наверное, цены на энергоносители – это то, что волнуется сейчас абсолютно всех.

– Что противопоставит новое правительство ударному росту цен?

– Здесь есть разные варианты. Можно регулировать цены на сами энергоносители, играть с НСО, акцизами, устанавливать потолок цен на определенный объем потребления энергии или же компенсировать счета потребителей. Если компенсировать, то как? Людям придется самим доказывать свои доходы или же компенсации будут автоматически отражаться на их счетах? Окончательный подход пока не определился, но все три партии понимают, что решение необходимо принять.

– Что касается налоговых послаблений, то для Партии реформ – это неприкасаемая тема…

– Реформисты говорят, за 8–9 месяцев не имеет смысла открывать этот ящик Пандоры. Однако, вопрос в том – как финансировать меры поддержки населения? Социал-демократы, например, поддерживают идею прогрессивного подоходного налога.

Мы также выступаем за то, чтобы повысить не облагаемый доходом минимум до 800 евро. И сейчас все идет к тому, что минимальная зарплата в следующем году превысит 700 евро. Соцдемы отстаивают, чтобы минималка не облагалась налогом.

– Не облагаемый налогом минимум в 800 евро: по силам ли социал-демократам его отстоять?

– Сейчас это предложение лежит на столе переговоров. Одно дело – помогать людям выплатой пособий, которые они должны еще и сами себе просить. И совсем другое – если у людей будет оставаться от зарплаты больше свободных средств. Есть также возможность изменить ту сумму (сейчас это 1200 евро), начиная с которой налоговые сборы повышаются. Ведутся переговоры о том, чтобы отодвинуть границу до 1850 евро. В таком случае у людей на руках будет оставаться больше денег.

Безналоговый минимум в 800 евро сэкономит человеку порядка 60 евро в месяц, или около 700 евро в год. Однако, окончательных договоренностей нет.

– Как далеко вы можете зайти с этим требованием? При каких условиях соцдемы могут выйти из переговоров?

– Теоретически выйти из переговоров, конечно, возможно, но сейчас партнеры заинтересованы в том, чтобы найти решение в данном вопросе. Компромисс может заключаться в том, чтобы освободить минимальную зарплату от подоходного налога, какой бы она ни была после повышения.

– Бесплатные дома престарелых: неужели эту идею можно реализовать?

– Мы говорим не о бесплатных домах престарелых, а том, чтобы человек мог пользоваться услугой дома престарелых за счет своей пенсии, к которой государство могло бы добавить 250 евро. В сумме получится средняя цена, которую дома попечения сейчас запрашивают. Конечно, речь не идет о дорогих домах престарелых по 1600–1900 евро. Мы имеем в виду обычные, муниципальные дома престарелых.

– Возможен ли компромисс в этом вопросе?

– Возможен. На данном этапе ни один из партнеров не отмел эту идею. Сейчас просчитываются все возможности. Только тогда будем делать компромиссный выбор: решать, что можно реализовать сейчас, а что оставить на потом.

– Субсидии, налоговые послабления, потолок электроцен – что обсуждается всерьез?

– Если Isamaa предлагает зафиксировать льготный пакет энергоцен, близкий к себестоимости производства на Нарвских электростанциях, то социал-демократы хотят установить потолок электроцен.

– На оба предложения реформисты могут ответить, что госбюджет – не резиновый и желаемого результата такие меры все равно не принесут…

– Тогда реформисты должны предложить свой вариант компенсации высоких цен.

– Цены регулирует свободный рынок…

– Нет-нет. Сейчас уже поняли и реформисты, что так дальше продолжать нельзя. Минувшая зима нам показала, что если мы сейчас не договоримся о методах компенсации роста цен, то двигаться дальше невозможно.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: вo что выльются поиски компромисса? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja /Gestuz
Студия Postimees: вo что выльются поиски компромисса? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja /Gestuz Фото: Pm
  • Какие требования участники переговоров будут отставивать до последнего? Что станет разменной монетой? 
  • Не облагаемый налогом минимум в 800 евро: по силам ли социал-демократам его отстоять?
  • Субсидии, налоговые послабления, потолок электроцен: что обсуждается всерьез?
  • Что противопоставит новое правительство ударному росту цен?
  • При каких условиях соцдемы могут выйти из переговоров?
  • Где будут расставлены красные флажки в вопросе образования?
  • Какие еще камни преткновения обозначились на переговорах?
  • Когда будет результат?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Gestuz

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