Одинец: переход детсадов на эстонский возможен не ранее 2024 года

– Сможете ли вы отстоять право голоса для неграждан на местных выборах?

– В производстве парламента находится законопроект, подготовленный партией Isamaa, и касается он только граждан России, о серопаспортниках речи не идет. Наша партия уже до коалиционных переговоров и на них самих заявила, что с этой темой мы дальше не идем и больше даже не будем ее обсуждать. Думаю, что этот вопрос будет снят с повестки дня нового правительства, хотя законопроект партии Isamaa может так и остаться в производстве парламента.

– Во что могут вылиться поиски компромисса по самым сложным темам?

– Все три стороны надеются, что поиски компромисса выльются в коалиционное соглашение. Мы работаем в таком темпе, чтобы по всем пунктам договориться на этой неделе, еще до Иванова дня. На выходных подведем итоги, подшлифуем текст. При таком раскладе на следующей неделе Эстония, возможно, получит уже новое правительство.

– Это означает, что к этому времени уже будут распределены и министерские портфели…