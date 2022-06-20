Одинец: переход детсадов на эстонский возможен не ранее 2024 года

В нашем прошлом совместном правительстве все портфели разделили на паритетной основе. Надеюсь, что таким же образом они распределятся и на этот раз.
– Что из требований станет разменной монетой, если говорить об уступках? Чем придется пожертвовать?
– Уступки будут необходимы там, где мы не сможем договориться. Наверное, цены на энергоносители – это то, что волнуется сейчас абсолютно всех.
– Что противопоставит новое правительство ударному росту цен?
– Здесь есть разные варианты. Можно регулировать цены на сами энергоносители, играть с НСО, акцизами, устанавливать потолок цен на определенный объем потребления энергии или же компенсировать счета потребителей. Если компенсировать, то как? Людям придется самим доказывать свои доходы или же компенсации будут автоматически отражаться на их счетах? Окончательный подход пока не определился, но все три партии понимают, что решение необходимо принять.
– Что касается налоговых послаблений, то для Партии реформ – это неприкасаемая тема…
– Реформисты говорят, за 8–9 месяцев не имеет смысла открывать этот ящик Пандоры. Однако, вопрос в том – как финансировать меры поддержки населения? Социал-демократы, например, поддерживают идею прогрессивного подоходного налога.
Мы также выступаем за то, чтобы повысить не облагаемый доходом минимум до 800 евро. И сейчас все идет к тому, что минимальная зарплата в следующем году превысит 700 евро. Соцдемы отстаивают, чтобы минималка не облагалась налогом.
– Не облагаемый налогом минимум в 800 евро: по силам ли социал-демократам его отстоять?